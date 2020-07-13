NBA／美媒爆料　湖人控衛朗多練習受重傷

美國媒體《ESPN》報導，洛杉磯湖人隊控衛Rajon Rondo（朗多）今天在練習時受到手部「重傷」，可能要經過評估是否傷到拇指或手部其他位置，才能確定他的狀況。
湖人隊目前已經移動到奧蘭多，為接下來月底將進行的復賽練習。
Rajon Rondoy在2018年跟湖人隊簽約，之後缺席數周，並且經過手術修復他的手指韌帶撕裂傷勢。
本季他平均每場可拿7.1分、5助攻、3籃板，他出賽48場，並有3場先發。
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美國媒體《ESPN》報導，洛杉磯湖人隊控衛Rajon Rondo（朗多）今天在練習時受到手部「重傷」，可能要經過評估是否傷到拇指或手部其他位置，才能確定他的狀況。
湖人隊目前已經移動到奧蘭多，為接下來月底將進行的復賽練習。
Rajon Rondoy在2018年跟湖人隊簽約，之後缺席數周，並且經過手術修復他的手指韌帶撕裂傷勢。
本季他平均每場可拿7.1分、5助攻、3籃板，他出賽48場，並有3場先發。
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