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日職／強打者的證明　火腿推中田翔被三振紀念商品

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-13 18:00:25
▲中田翔。（圖／取自火腿官網）
火腿隊今天推出主砲中田翔生涯首度被三振千次商品，並認為這是強打者的證明。

中田翔是在2007年的高中生選秀中被火腿第一指名，今年已經是他第13年的職業生涯，在2009年5月他在一軍出賽後，2014年、2016年他都拿到打點王，4次最佳九人，3次金手套，成為球界代表球員。

本來三振是一件不好或是難堪的紀錄，不過火腿卻認為「千Ｋ是強打者的代表」這樣的象徵，因此決定做紀念商品。

 

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