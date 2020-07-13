日職／強打者的證明　火腿推中田翔被三振紀念商品

火腿隊今天推出主砲中田翔生涯首度被三振千次商品，並認為這是強打者的證明。中田翔是在2007年的高中生選秀中被火腿第一指名，今年已經是他第13年的職業生涯，在2009年5月他在一軍出賽後，2014年、2016年他都拿到打點王，4次最佳九人，3次金手套，成為球界代表球員。本來三振是一件不好或是難堪的紀錄，不過火腿卻認為「千Ｋ是強打者的代表」這樣的象徵，因此決定做紀念商品。