中職／兄弟上半季封王　許基宏把榮耀獻給花仔阿嬤

「花仔阿嬤」於今年春訓期間過世，球團在主場開幕戰也安排阿嬤兒子劉勇志開球，希望中信兄弟能拿總冠軍。
「花仔阿嬤」是很死忠的象迷，2017年曾受邀在洲際開球，最喜歡的球員就是許基宏。
許基宏今年在一軍重新找回重砲本色，他說：「雖然阿嬤不在現場，但是他很喜歡看球，也一直陪著我們。」
此外，他也說：「是不是球隊關鍵不敢當，自己要掌握機會，幫助球隊，下半季希望可以繼續幫球隊拿總冠軍。」
2016年許基宏單季15轟，打擊率高達3成56，而兄弟也在上半季「強攻」奪冠，他說：「能回來就是最棒的事。」
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「花仔阿嬤」於今年春訓期間過世，球團在主場開幕戰也安排阿嬤兒子劉勇志開球，希望中信兄弟能拿總冠軍。
「花仔阿嬤」是很死忠的象迷，2017年曾受邀在洲際開球，最喜歡的球員就是許基宏。
許基宏今年在一軍重新找回重砲本色，他說：「雖然阿嬤不在現場，但是他很喜歡看球，也一直陪著我們。」
此外，他也說：「是不是球隊關鍵不敢當，自己要掌握機會，幫助球隊，下半季希望可以繼續幫球隊拿總冠軍。」
2016年許基宏單季15轟，打擊率高達3成56，而兄弟也在上半季「強攻」奪冠，他說：「能回來就是最棒的事。」
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