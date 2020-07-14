中職／兄弟上半季封王　許基宏把榮耀獻給花仔阿嬤

▲許基宏（中）拿著花仔阿嬤的球衣。（圖／吳政紘攝）

中信兄弟野手許基宏上半季甦醒，成為球隊奪冠功臣，他也把榮耀獻給今年球季前過世的「花仔阿嬤」劉蕭花仔，拿著手中的球衣流下喜悅的眼淚。

「花仔阿嬤」於今年春訓期間過世，球團在主場開幕戰也安排阿嬤兒子劉勇志開球，希望中信兄弟能拿總冠軍。





「花仔阿嬤」是很死忠的象迷，2017年曾受邀在洲際開球，最喜歡的球員就是許基宏。





許基宏今年在一軍重新找回重砲本色，他說：「雖然阿嬤不在現場，但是他很喜歡看球，也一直陪著我們。」





此外，他也說：「是不是球隊關鍵不敢當，自己要掌握機會，幫助球隊，下半季希望可以繼續幫球隊拿總冠軍。」





2016年許基宏單季15轟，打擊率高達3成56，而兄弟也在上半季「強攻」奪冠，他說：「能回來就是最棒的事。」









