MLB／大聯盟首位日籍球員中鏢　平野佳壽確診新冠肺炎

大聯盟水手隊日籍投手平野佳壽確診新冠肺炎，他也是首位大聯盟日籍球員感染案例。
大聯盟預計23日起開始恢復賽事，不過他在3日就確診陽性，目前正在隔離中。
大聯盟春訓3月中斷後，他就在家自主練習，不過還是無法抵擋病毒入侵。
平野自2018年加盟響尾蛇後，以救援身分共計出賽137場，9勝8敗4救援成功，防禦率3.47。
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