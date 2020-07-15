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MLB／大聯盟首位日籍球員中鏢　平野佳壽確診新冠肺炎

記者吳政紘/台南報導-2020-07-15 13:07:18
▲平野佳壽。（圖／美聯社／達志影像）
大聯盟水手隊日籍投手平野佳壽確診新冠肺炎，他也是首位大聯盟日籍球員感染案例。

大聯盟預計23日起開始恢復賽事，不過他在3日就確診陽性，目前正在隔離中。

大聯盟春訓3月中斷後，他就在家自主練習，不過還是無法抵擋病毒入侵。

平野自2018年加盟響尾蛇後，以救援身分共計出賽137場，9勝8敗4救援成功，防禦率3.47。

 

 

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