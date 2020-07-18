中職／張政禹滿貫砲發威　味全龍打進冠軍賽

中職二軍交流盃賽首輪最後一場比賽由味全龍隊出戰台南市成棒隊，賽前味全龍隊以穩定的投打表現取得4連勝，今天由郭郁政掛帥先發，投5局僅2分責失，加上張政禹8局上代打滿貫砲助威，最終10比5拿下5連勝，順利進軍明天的冠軍戰。味全龍隊將在台中洲際球場對戰樂天桃猿二軍，希望龍迷一起到場，為龍隊加油。





中華職棒味全龍隊今日在二軍交流盃賽前，先將四月發起的「五林帖」公益活動淨所得購置的護具、頭盔等球具，捐贈給雲林少棒重點學校鎮西、鎮南國小，並邀請兩校小球員們觀賽。球團表示，創辦人魏應充過去經常鼓勵球員回饋社會，也希望球隊能與基層少棒連結，振興棒球產業，因此本次履行球團的公益行動承諾，特別選擇味全龍隊農場所在的雲林做為回饋起點。





去年的二軍交流盃賽共七隊參與，今年賽事規模擴大，除中職二軍五隊外，還邀請合作金庫、台灣電力、台北興富發、台南市成棒隊和大專明星隊，總計十隊進行交流賽。





今天交流盃賽首輪最後一場比賽由味全龍隊出戰台南市成棒隊，獲邀觀戰的鎮西國小與鎮南國小少棒隊球員們也相當興奮。鎮南國小少棒隊成員張偉麟說，今天進場就看見味全龍隊黃柏豪轟出全壘打，希望以後可以跟他一樣厲害。



