中職／受到猛獅肯定　何恆佑：難忘統一三連霸王朝

統一獅隊今天在第二輪選秀挑中穀保家商一壘手何恆佑，而他自己很開心有機會加入這支有31年歷史的球團，他最難忘還是2007年開始的統一三連霸王朝。
「最印象深刻就是那時候的統一獅王朝吧，還有台南美食很好吃。」他說。
何恆佑是Ｕ18中華隊國手，打擊火力與跑壘速度都是很有水準，他說：「自己知道一進去要加倍努力，這樣才這樣才能跟上學長。」
而他最欣賞的球員是統一獅隊的陳鏞基，「之前在Nike青棒訓練營有聊過，蠻欣賞他的。」
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