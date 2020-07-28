MLB／遊騎兵強投克魯伯肩傷　本季恐怕提前報銷

曾經拿過2屆賽揚獎，遊騎兵隊強投Corey Kluber（克魯伯）今天傳出肩傷不適，很有可能整季報銷，起碼需休養4周並完全關機。
Corey Kluber雖然他是右肩小肌肉撕裂傷，但是不至於要開刀，但是今年可是縮水賽季，若他無法承受這樣的強度，可能也必須要做出決定。
Corey Kluber本季代表遊騎兵只投了一局就退場，主帥Jon Daniels說：「這對我們來說是晴天霹靂，我們也無能為力。」
目前看來Kluber是2級程度的撕裂傷，這位34歲投手，預計會先用注射血小板的方式嘗試修復。
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