MLB／白襪隊總教練「有症狀」　需檢驗是否得新冠肺炎

白襪隊總教練Rick Renteria今天傳出睡了一覺後有咳嗽、鼻塞等症狀，為保險起見，他將進行新冠肺炎檢測。
由於大聯盟多場比賽都因馬林魚隊疑似群聚感染中鏢，洋基與費城人之戰，還有印地安人跟白襪隊交手都延賽。
板凳教練Joe McEwing會暫代球隊，直到主帥歸隊，不過由於印地安人隊之前賽事跟白襪因雨延賽，接下來兩隊將有雙重賽。
目前白襪隊總經理Rick Hahn透露，58歲Renteria目前在克理夫蘭的醫院接受評估，以及進一步的檢驗。
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白襪隊總教練Rick Renteria今天傳出睡了一覺後有咳嗽、鼻塞等症狀，為保險起見，他將進行新冠肺炎檢測。
由於大聯盟多場比賽都因馬林魚隊疑似群聚感染中鏢，洋基與費城人之戰，還有印地安人跟白襪隊交手都延賽。
板凳教練Joe McEwing會暫代球隊，直到主帥歸隊，不過由於印地安人隊之前賽事跟白襪因雨延賽，接下來兩隊將有雙重賽。
目前白襪隊總經理Rick Hahn透露，58歲Renteria目前在克理夫蘭的醫院接受評估，以及進一步的檢驗。
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