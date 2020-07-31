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MLB／用電子儀器偷暗號　大聯盟絕不寬貸！

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-31 11:56:23
▲太空人隊總教練A.J. Hinch對子弟兵信心滿滿。（圖／美聯社／達志影像）
大聯盟官方與球員工會今天確認，未來將導入用電子儀器偷暗號罰則，也就是說，未來只要被大聯盟官方抓到，就會有處分。

2017年世界大賽太空人隊利用偷暗號奪冠，2018年紅襪隊也涉嫌使用類似手法，不過刻意看對方捕手暗號行為，被認為不恰當，因此太空人隊教練A.J. Hinch被開除，紅襪隊也撤換主帥Alex Cora。

此外，原本要出任大都會隊總教練的Carlos Beltrán，因為在太空人隊時期也被指認有犯案，因此也被解僱。

 

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