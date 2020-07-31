日職／大王手感火燙！王柏融二軍3打數皆敲安

日職火腿隊二軍今天出戰羅德隊，台灣好手「大王」王柏融先發扛二棒，擔任DH角色，連續2場先發，而他首打席就敲出中外野安打，目前二軍3打數3安打。

王柏融昨日2打數2安打，5次打擊都上壘，表現十分優異，首打席敲出中外野安打，第二打席更是轟出他本季二軍首轟，而他剩下3次打席都選到保送。

這場面對大嶺祐太，王柏融又敲出中外野安打，可惜隊友沒能幫他送回來本壘得分。

不過王柏融二軍活躍，目前生涯二軍打擊率高達4成07。