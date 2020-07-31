中職／曾幫兩大聯盟開過球　李登輝總統第一人

前中華民國總統李登輝，於昨日晚間逝世，不過回憶起李前總統生平，他可創下在兩大聯盟都曾開球的紀錄，至今仍是無人可破的紀錄。李登輝曾在1990年中華職棒明星賽時，就曾親臨現場開球，是史上第一位開球的總統。此外，1996年職棒七年開幕戰台南球場，他也曾跟宋楚瑜一起開球。1997年台灣大聯盟成立，開幕戰時李登輝也曾到現場開球，成為首位在兩大聯盟都曾開過球的總統。李登輝過去就很愛棒球，1994年他還曾接見廣島亞運棒球隊，很愛看日本甲子園棒球賽，學生時期曾打棒球，後來肩膀受傷，就沒有再打。