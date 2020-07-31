中職／找回「防盜器」手感　丹麥教練特訓林祐樂

統一獅隊投捕教練「丹麥」陳俊輝在賽前利用軟式球讓捕手林祐樂練習擋球，陳俊輝說：「這次是為了要讓他手套不這麼快拉起來。」
陳俊輝過去利用打擊幫球隊奪冠，但他的守備也有一定成績，突然間發現可以用軟球「特訓」，他說：「這樣捕手的反應才會快。」
陳俊輝認為，「好捕手一定要會把球擋好，這樣投手才會敢投。」
林祐樂去年守備阻殺率高達5成29，目前今年為止只有2成17，要如何找回信心，陳俊輝認為還是要跟投手搭配才能找出問題，不過一定要有信心。
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