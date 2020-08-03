籃球／夢想家補強內線！李德威、譚傑龍加盟、主帥續約

▲譚傑龍隨台中夢想家青年隊出征。（圖／取自台中夢想家臉書）

▲寶島夢想家_總教練 Kyle Julius（圖／夢想家提供）

雖受到新冠肺炎疫情以及東南亞職業籃球聯賽（ABL）停賽的衝擊影響 ，寶島夢想家依舊積極補強，今（３）日正式宣佈李德威以及旅外小將譚傑龍加盟球隊，兩位皆為中華隊好手，且具備過人的身材優勢，球團期盼藉由本次重要補強使內線戰力更加完整，也能夠給予他們更多發揮的舞台。除此之外，球團也宣佈將與總教練Kyle Julius續約，新的一季他將會繼續執掌寶島夢想家兵符。李德威過去十年都在SBL超級籃球聯賽為裕隆納智捷籃球隊效力，除了是隊上倚賴的禁區好手之外，更多次入選中華隊，擁有豐富的國際賽經驗，在與洋將對位的防守表現以及進攻端都漸趨成熟。本季將轉戰新球隊，為籃球生涯開啟新的篇章，他除了感謝球團的賞識與信任，也表示會在最短的時間內融入球隊，盡其所能為球隊做出貢獻。譚傑龍從泰山高中畢業後，便選擇旅外就讀加拿大英屬哥倫比亞大學，在大學參與校隊訓練後，他逐漸轉型成為延伸四號，增加更多面框突破及外線投射技巧。球隊一直以來都致力於 培育年輕球員，尤其譚傑龍年僅20歲，有望成為新生代內線的主力戰將。本季寶島夢想家也將與總教練Kyle Julius續約，總教練提到非常喜歡球隊的團隊氛圍，很期 待能夠再度帶著家人來到台灣為球隊奉獻專業與所學。對於球隊將補進兩位禁區好手，他也 表示非常榮幸能夠在未來與他們合作，共同為球隊盡一份心力。董事長張承中表示球隊將會以最正面的態度與精神面對新賽季，全力支持球隊持續邁進。寶 島夢想家球隊將於明（4）日在彰化展開訓練，努力備戰新職籃P.League+，期待新賽季能夠 以精采的表現回饋球迷的支持。更多資訊請球迷鎖定寶島夢想家官方粉絲團。