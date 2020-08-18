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中職NOW一下／培育王柏融、廖健富　樂天桃猿的育成哲學

文/吳政紘
calendar_today2020-08-18 12:28:28

▲樂天桃猿廖健富。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.19）
▲樂天桃猿廖健富。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.19）
樂天桃猿在選手育成的方式有口皆碑，不但成功培育出王柏融、廖健富、林承飛等好手，要有「被討厭的勇氣」，也是指揮官曾豪駒與教練團需要承受的壓力。

「最主要是讓球員不要怕失敗」曾總說。

以猿隊的選才來看，未來性絕對是考慮的一環，不過球隊並不會急著要把球員升上一軍，曾豪駒說：「首先要看他的身體強度，再來就是技術到什麼方面，還有就是在二軍的成績是否穩定。」

曾豪駒認為，有些球員其實在二軍已經有一定水準，不過在一軍，最主要是心態，「你必須正面去學習，並且在一軍要有成績，心態也要很沈穩，上去比賽才不會有負面想法。」

猿隊在每年選秀都有計畫的「接力」找尋現有位置的接班人，教練團與球探會看這名選手的「型」，再決定他會是在什麼位置，最後再擬定培育計畫。

當初以王柏融為例，猿隊認為他會是未來球隊主力強打者，加上他大學畢業，多次入選國際賽，可以馬上成為即戰力選手，沒想到他不但屢創佳績，更順利成為從中職旅日第一人。

不過，高中生要馬上接棒直接上一軍，其實還是有差，以林承飛、廖健富為例，是少數高中生上一軍就能馬上站穩的球員，廖健富也多次被球隊派往打冬盟、石垣島等春訓交流賽，訓練他的守備能力。因為看好他未來會是球隊的基石。

猿隊投捕教練劉家豪也特別點出廖健富的成長，「過去或許大家只有看到他的打擊，不過今年他的出賽跟能力就展現出來，其實只要給他時間，他的信心跟掌握度就會更好。」

廖健富今年在一軍出賽數65場，其中蹲捕先發有49場，已超越去年他蹲捕40場次數，打擊率3成21，還有8轟，阻殺率雖然2成40不算很突出，但是跟過去相比，不但已經有進步，也在危機時能夠守下來。

劉家豪說：「過去我們在一些危機狀況會擔心，不過今年看起來，他似乎比較成熟，也讓我們比較放心。」

當然外界會有一些聲音，認為應該要怎樣去培育球員，不過猿隊還是很有耐心，持續打造新隊型。

 

關鍵字

王柏融 桃猿 廖健富 中職 樂天

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