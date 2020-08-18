🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 運動

中職／桃猿第一指名大物馬傑森敲安　攜手林子豪活躍中

記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-08-18 10:53:05

▲馬傑森。（圖／吳政紘攝）
▲馬傑森。（圖／吳政紘攝）
未來之星對抗賽17日晚場由U18出戰U23中華隊，兩隊前7局陷入投手戰，8局下林子豪、馬傑森、陳佳樂連續安打追到只差1分，可惜後繼乏力，終場U23就以6：5贏球，也讓U18吞下本次對抗賽首敗。

U23今天推出張景淯先發，他主投4局最快球速143km，只被擊出2支安打，另外送出5次三振，保送2次無失分，中繼上場的鄭浩均3.2局最快球速150km，被擊出3支安打，另外各有2次三振與保送因留下跑者都被隊友送回來，所以失血三分，U23李家成未解決任何人，改由陳柏毓登板，雖然他先投出保送，不過用三振瓦解U18攻勢，但是9局下他接連被2支安打後退場，李超穩定抓下3個出局數鎖定勝利。

U23在第5局先靠著U18守備失誤首開紀錄，第6局葉仲益安打再靠著陳建川適時安打攻下第2分，兩隊維持到第8局，U23再靠著葉仲益安打與李育全保送攻佔得點圈，先靠著陳建川安打追加一分，陳聖平安打形成滿壘，代打林家正穿越安打再進帳2分，幫助U23擴大比分來到5：0。

不過八局下輪到U18吹起反攻號角，2人出局後林子豪、馬傑森與陳佳樂連三支安打將鄭浩均打退場，臨危上陣的李家成面對3人次被擊出1支安打與2次保送形成滿壘，退場改由陳柏毓登板，雖然他先投出保送再失1分。

不過陳柏毓還是用三振幫助U23保持1分領先，九局上U23再靠著U18內野守備失誤追加一分保險分，九局下U18雖然無人出局黃勇傳與林子豪接連安打，但是李超登板救援，連續三個滾地球，也讓U23就以1分差險勝U18。

關鍵字

林子豪 桃猿 馬傑森 陳佳樂 中職

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR][塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽