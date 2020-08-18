中職／桃猿第一指名大物馬傑森敲安　攜手林子豪活躍中

U23今天推出張景淯先發，他主投4局最快球速143km，只被擊出2支安打，另外送出5次三振，保送2次無失分，中繼上場的鄭浩均3.2局最快球速150km，被擊出3支安打，另外各有2次三振與保送因留下跑者都被隊友送回來，所以失血三分，U23李家成未解決任何人，改由陳柏毓登板，雖然他先投出保送，不過用三振瓦解U18攻勢，但是9局下他接連被2支安打後退場，李超穩定抓下3個出局數鎖定勝利。
U23在第5局先靠著U18守備失誤首開紀錄，第6局葉仲益安打再靠著陳建川適時安打攻下第2分，兩隊維持到第8局，U23再靠著葉仲益安打與李育全保送攻佔得點圈，先靠著陳建川安打追加一分，陳聖平安打形成滿壘，代打林家正穿越安打再進帳2分，幫助U23擴大比分來到5：0。
不過八局下輪到U18吹起反攻號角，2人出局後林子豪、馬傑森與陳佳樂連三支安打將鄭浩均打退場，臨危上陣的李家成面對3人次被擊出1支安打與2次保送形成滿壘，退場改由陳柏毓登板，雖然他先投出保送再失1分。
不過陳柏毓還是用三振幫助U23保持1分領先，九局上U23再靠著U18內野守備失誤追加一分保險分，九局下U18雖然無人出局黃勇傳與林子豪接連安打，但是李超登板救援，連續三個滾地球，也讓U23就以1分差險勝U18。