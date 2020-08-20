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講美小將振奮人心！順利將菊島盃少棒冠軍留在澎湖

記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-08-20 17:56:31

▲菊島盃國際少棒錦標賽經過六天比賽圓滿落幕，去年亞軍的澎湖講美國小，今年如願將冠軍獎盃留在澎湖。（圖／澎湖縣政府提供）
▲菊島盃國際少棒錦標賽經過六天比賽圓滿落幕，去年亞軍的澎湖講美國小，今年如願將冠軍獎盃留在澎湖。（圖／澎湖縣政府提供）
2020年澎湖縣菊島盃國際少棒錦標賽經過六天比賽，20日下午圓滿落幕，冠軍戰由南投中正國小對上地主講美國小，經過激烈攻防，最後由去年亞軍的澎湖講美國小勇奪金盃，澎湖縣長賴峰偉近午獲悉講美A進入冠亞軍決賽，立即放下繁重的公務行程，趕到縣立棒球場與大家一起加油。

菊島盃國際少年軟式棒球錦標賽已辦理13年，今年有來自國內19縣市68支優秀少棒隊伍參賽，展開6天的緊湊賽程，冠亞軍戰由南投中正、地主講美兩隊開打，雙方首局僵持不下，二局下講美第7棒高唯慎在兩出局的情況下，擊出破蛋安打，讓3壘4棒曾宇宸回來，獲得本場的勝利打點，接著第8棒陳品碩，擊出一支三壘「車布邊」安打，添得寶貴的第2分。

先發投手顏子宸以低肩側投上場，守住3局無失分，直到四局上被南投中正黃皓宇打出一支陽春全壘打；比分來到2:1的情況下，後兩局由歐子喬接替關門，守住勝果。

▲喜愛棒球的賴峰偉獲知講美A正與南投中正進行冠亞軍決賽，立即趕到縣立棒球場一起為地主講美隊高喊加油。（圖／澎湖縣政府提供）
▲喜愛棒球的賴峰偉獲知講美A正與南投中正進行冠亞軍決賽，立即趕到縣立棒球場一起為地主講美隊高喊加油。（圖／澎湖縣政府提供）
喜愛棒球的賴峰偉，在今日接近中午時分得到講美國小連戰皆捷的消息，知道講美A正與南投中正打進冠亞軍決賽，立即趕到縣立棒球場進入觀眾席，開心的與現場觀眾一起高喊加油，白沙鄉長宋萬富也趕來幫小朋友打氣，為講美隊助勢。

▲講美國小教練李奉勳開心的說，顏子宸就是為了這場冠軍賽而準備，他就勉勵小球員們再接再厲把獎盃拿回來。（圖／澎湖縣政府提供）
▲講美國小教練李奉勳開心的說，顏子宸就是為了這場冠軍賽而準備，他就勉勵小球員們再接再厲把獎盃拿回來。（圖／澎湖縣政府提供）
講美國小教練李奉勳開心的說，雪藏了整個系統賽的「核子潛水艇」顏子宸，就是為了這場冠軍賽而準備，去年講美國小在冠軍賽飲恨後，他就勉勵小球員們再接再厲，明年換我們把獎盃拿回來。

本屆冠軍澎湖縣講美國小A，亞軍南投縣中正國小，季軍台中市上楓國，殿軍桃園市華勛國小。

個人獎項打擊獎第一名翁家佑(講美)、第二名黃皓宇(中正)、第三名劉允奡(上楓A)。投手獎顏子宸(講美)，美技獎林宥河(華勛)、游承縉(講美)，敢鬥獎邱聖安(中正)、曾宇宸(講美)，MVP黃皓宇(中正)，功勞獎歐子喬(講美)，教練獎李奉勳(講美)。

關鍵字

菊島盃 歐子喬 賴峰偉 講美少棒 澎湖棒球運動

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