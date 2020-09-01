中職／富邦悍將激戰兄弟　300位臺大PM師生助陣

這是臺灣大學PM家族(PMBA、PMLBA、PMBM)學生會，成立以來首次舉辦的大型家庭日活動；為了增進親子互動，提倡健康娛樂，特別與富邦悍將合作，組成300加油大軍，前進新莊棒球場。中華職棒大聯盟會長吳志揚，也是臺大校友，他特別到場感謝臺大學弟妹的參與，也強調「看職棒，是最棒的家庭娛樂活動」，希望企業、學校能多多組團進球場，親身體驗看棒球的樂趣。
率領臺大PM家族大軍的教授們也很興奮，臺大教授郭佳瑋本身就是從職棒元年開始的資深球迷，本身也力挺富邦悍將，光是新莊球場就來過不下十次；他說，很高興看到球團把職棒經營得愈來愈好，在這樣的環境下看比賽，是很享受的活動；臺大教授黃恆獎跟忻凌偉，則是第一次進臺灣的球場看職棒，也直呼新鮮。
臺大PM家族，是近來相當受到外界矚目的碩士在職學位學程，主要是培養事業經營人才，學生均是來自各行各業的中青輩主管及創業者，他們平日忙於事業經營及管理，假日又在課業要求高的臺灣大學進修，難得有機會攜家帶眷一起同歡，昨天在現場，有許多PM小朋友，都是第一次進球場，有吃有玩又有現場的精采比賽可以看，小朋友們也都開心地拿起加油棒，跟著Fubon Angels姐姐們熱舞，活力十足。