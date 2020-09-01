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中職／羅傑斯下半季表現判若兩人　一舉拿下月MVP　

記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-09-01 19:37:51

▲中信兄弟洋投羅傑斯。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.25）
▲中信兄弟洋投羅傑斯。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.25）

中華職棒31年下半季戰況火熱，統一7-ELEVEn獅以14勝11敗1和戰績獨居龍頭，8月更拿下12勝8敗1和，勝率達0.600。

陳傑憲擔任稱職開路先鋒為球隊開啟得分攻勢，單月打擊率高達0.424、OPS 1.004拿下8月打擊MVP。中信兄弟下半季戰績雖暫居第四，但洋投持續貢獻好表現，繼上月德保拉獲單月MVP後，羅傑斯也以出色的成績獲得8月投手MVP肯定。

羅傑斯擺脫上半季投球低潮，掌握下半季回歸一軍先發輪值的大好機會，8月5場出賽均繳出優質先發表現，單月36次奪三振、0.97防禦率、WHIP 0.81都是聯盟先發投手最佳成績，一枝獨秀的表現獲15票肯定，毫無懸念拿下個人生涯首座投手月MVP。

陳傑憲在球隊中一直是重要的一棒人選，他也扮演好稱職的開路先鋒，為球隊開啟得分機會，8月92打數繳出聯盟最多的39支安打，攻下17打點、更跑回15分，打擊率高達0.424、OPS 1.004，優異成績獲得13票青睞拿下打擊月MVP。

媒體投票結果

投手

中信兄弟｜羅傑斯：15票

統一7-ELEVEn｜布雷克：4票

統一7-ELEVEn｜陳韻文：2票

中信兄弟｜吳俊偉：1票

富邦｜陳仕朋：1票

打擊

統一7-ELEVEn｜陳傑憲：13票

富邦｜高國輝：6票

富邦｜張進德：2票

關鍵字

羅傑斯 陳傑憲 MVP 中信兄弟 中職

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