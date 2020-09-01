NBA／Kobe球衣還有得搶！名人堂球星系列明開賣

Tim Duncan 以價格較為平易近人的球迷版方式製作，但仍保持著 Mitchell & Ness 製作復古球衣的工藝技術。兩側以熱昇華的方式加入生涯的戰功偉業，領袖口則以螺旋編織的設計製作，並以馬刺 Logo 復古配色綠橘紅做點綴，領口背後壓上 Tim Duncan 生涯五座總冠軍的榮耀，下擺標則特別繡上球員生涯年份以茲紀念。
Kevin Garnett 同樣以價格親民的球迷版方式製作，並以足以代表其輝煌成就的兩支球隊做呈現。兩側同樣以熱昇華的方式呈現生涯個人的輝煌歷史，領袖口兩件同樣以黑森林紋路的螺旋編織製作，球衣的領口背後則將兩隊 Logo 互換，代表Kevin Garnett 兩個時期對聯盟的影響力，下擺標同樣繡上球員生涯年份以茲紀念。
Kobe Bryant 有別於其他兩位，球衣以 Mitchell ＆ Ness 引以為傲的球員版方式製作。配色上以更奢華的紫金色系呈現，名稱背號以精緻的雙層電繡縫上，並加入閃電紋設計元素，代表著其俐落的球風。下擺標同樣繡上球員生涯年份，以及 8、24「曼巴學院」（ Mamba Sports Academy ） logo 的特殊織標，球衣布料則選用亮麗光澤的緞面材質，呈現出名人堂奢華不凡的榮耀。
「2020籃球名人堂特別系列」 將於109/09/02(三)上市，詳情請洽Mitchell & Ness 台灣直營官網以及經銷實體店面 NBA Store 台北旗艦店。
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