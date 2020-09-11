中職／猿象大戰本壘攻防爭議　聯盟：有錯會道歉

中職會長吳志揚表示：1.聯盟若有錯就會道歉。2.裁判也是人，也會有錯誤，不能喪失權威性，不然聯盟會瓦解，希望大家支持裁判。3.若輔助判決完，不能繼續抗議，裁判要堅決。4.賽後無法繼續武斷，
吳志揚強調，審判委員會組成，每周一，針對挑戰內容、次數、好球帶一致性等，當然球迷會質疑，但聯盟也有要求，這些是否到位，檢討結果若不合格，就會降二軍，或是不續聘。
聯盟強調，昨日判決是依照3.25(C)捕手規範-阻擋之定義【棒球規則6.01()(2)及原註】
(1)捕手若未持球，不可阻擋企圖得分之跑壘員的進壘路徑。依裁判員之判斷，若捕手未持球企圖阻擋跑壘員之進壘路徑時，裁判員應宣告或表示跑壘員安全進壘。
(2)跑壘員選擇正常滑壘時，捕手應盡力去避免不必要的阻擋。倘若捕手強行以膝蓋、護具、手肘或前臂極力阻擋跑壘員行為時，此行為將受聯盟會長處分。
(3)但若依裁判員之判斷，捕手合法企圖處理傳球(例為因應傳球的方向、傳球的軌跡或彈跳或因應由投手或趨前的內野手之傳球等。)不得不擋住跑壘員之跑壘路徑，而導致無可避免之碰撞時，則不視為違反本項規則。
(4)若捕手觸殺位置雖違反規定位置，但經裁判員認定未完全封壘，並讓出跑壘員進壘路線，則不視為違反本壘衝撞規定。
【註】封壘的概念與認定意即原本可能安全得分的跑壘員，確實因捕手腳之違法站位造成阻擋而無法觸壘被觸殺出局時，則可成立捕手違規。
(5) 若跑壘員已採側滑方式進壘，捕手於合法位置後，經裁判員認定捕手非得做跨步而利於觸殺動作時，則不視為違反本壘衝撞規定。
(6)雖然捕手佔據本壘，但跑壘員可能被判出局或是進行夾殺時，不可視為捕手妨礙或阻礙跑壘員進壘。
(7)僅捕手在跑壘員被迫進壘狀態，可未持球佔據本壘。
(8)捕手一開始接球之站位，必須在合法位置上，才能避免誘導野手傳球之錯誤目標。
(9)捕手站位錯誤無論是否更判，第一次則提出警告，再犯者，裁判則有權依狀況判定是否勒令退場。