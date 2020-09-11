中職／王溢正回穩繳出好投　樂天擊敗富邦登下半季龍頭

在昨天的本壘攻防戰爭議中擊敗中信兄弟之後，樂天桃猿今天轉戰新莊棒球場對戰富邦悍將，靠著先發投手王溢正回穩繳出6局失2分的好投，最終以7:4贏得勝利，也竄上下半季的龍頭寶座。
富邦先發投手陳仕朋今天只投了1又1/2局，就因為腰部不舒服而退場，而他退場時壘上有兩名跑者，接手的歐書誠無法替他守下來，上場先是保送劉時豪，之後又被陳晨威敲出內野安打丟掉2分。
樂天此役推出左投王溢正主投，他在近兩場狀態比較不穩，總共主投10局丟掉12分，不過今天前4局倒是表現出色，沒有讓富邦打者越雷池一步，可惜5局下被高國輝掃出兩分砲，兩隊在該局打完戰成2:2平手。
6局上，輪到樂天回敬一轟，林承飛從江國豪手中擊出追平陽春彈，讓客隊再度取得超前；第7局藍寅倫擊出安打後，成功盜上了二壘，接著朱育賢擊出中外野平飛安打，為球隊再添得1分。
第8局樂天攻勢再起，劉時豪內野安打上壘，兩出局後林立擊出帶有打點的安打，之後投手補位發生接球失誤，二壘跑者回本壘得分，桃猿該局又添2分，形成6:2的領先。
富邦8局上讓李建勳上場投球，最終他本場比賽完成4個出局數，他被敲3安丟1分；樂天9局下領先5分，推出守護神陳禹勳上來投球，他在2出局後被擊出2分打點安打，不過也不影響最終的賽果，樂天以7:4贏球。