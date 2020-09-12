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NBA／否認湖人是在打小球　詹皇：我們5人都有身高和臂展

記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-09-12 08:42:17

▲湖人「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯湖人在次輪季後賽先輸1場的情況下，取得3連勝聽牌，外界一般認為他們變陣打小球是取得優勢的關鍵，不過「詹皇」LeBron James並不這麼看，他認為雖然他們現在的先發陣容沒有中鋒，但都還是有一定的身高。

湖人首戰輸球之後，大幅縮減兩位中鋒Dwight Howard和Javale McGee的上場時間，前者在後3戰都沒有再上場，而後者則是只打了14分鐘，而且第4戰先發位置還被前鋒Markieff Morris給取代。

在放棄讓中鋒在本輪系列賽上場後，湖人不但防守端更能對位上火箭球員，進攻端也更加流暢，兩位球星James及Anthony Davis有更多的空間來切入攻擊籃框。

不過James在受訪時認為實際上他們並不矮，「我不認為我們是小球陣容，因為我們還有身高6呎11的AD、Markieff有6呎10，我有6呎9，Danny Green有6呎7，Kentavious Caldwell-Pope也有接近6呎7，我們還全部擁有很好的臂展。」

James表示當球隊場上5人都具備一定的身高、臂展和運動能力時，將可以保護籃板，並做好防守輪轉，「和隊友持續溝通，這樣如果出現防守漏洞，你也能及時補防，這對我們是一套效果很好的陣容。」

不過就算James否認，他們這一套陣容明顯比他們例行賽使用的更小，而不只是紫金軍團在季後賽做出這種變陣，暴龍也在讓OG Anunoby打到5號位後逆轉了系列賽的頹勢，目前將和塞爾提克來搶七。

關鍵字

LeBron 小球 洛杉磯湖人 中鋒 NBA

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