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NBA／雙星爆發率隊逆轉　金塊粉碎快艇晉級夢逼進第6戰

記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-09-12 09:52:26

▲金塊球員Nikola Jokic、Jamal Murray及Paul Milsap慶祝勝利。（圖／美聯社／達致影像）
▲金塊球員Nikola Jokic、Jamal Murray及Paul Milsap慶祝勝利。（圖／美聯社／達致影像）
丹佛金塊今天在退無可退的情況下，於系列賽第5戰靠著主控Jamal Murray和當家中鋒Nikola Jokic合力攻下48分、22籃板、12助攻的出色表現下，在第四節逆轉快艇，以111:105贏得勝利，將系列賽追成2:3。

金塊上一戰賽後出現茶壺風暴，小將Michael Porter Jr.在記者會上公開質疑教練團的調度，希望把球更多的轉移、並且讓其他人多觸球，而不是集中在Jokic或Murray兩人的手上，也引起外界討論。

而這似乎也影響到Porter個人在場上的專注力，今天他3投1中拿到7分，金塊上半場也因此打得特別辛苦，一度落後達雙位數。不過快艇這邊似乎放鬆的太早，易籃再戰後又被對手給迎頭趕上，雙方三節打完只有7分的差距。

決勝節金塊奮力一戰，Jokic和Murray兩人輪流爆發，一起率領球隊打出11:0的攻勢逆轉比數，反觀快艇幾次進攻略顯急躁，並沒有很好的組織，時間流逝下，金塊穩穩地將罰球罰進，加上Porter關鍵時刻自我救贖，先飆進三分球、再送出1次阻攻，一攻一防幫助球隊鎖定這場勝利。

快艇今年季後賽由於一些場外事情，導致球隊磨合較慢，兩位板凳暴徒Montrezl Harrell及Lou Williams都沒能調整到最佳狀態，今天他們兩人合計17投5中、只得到7分。

因此雖然主將Kawhi Leonard全場24投12中得到36分，球星Paul George也攻下了26分、6籃板、6助攻，不過得分過度依賴他們兩人的情況下，反而讓金塊在下半場找到了針對防守的方式。

金塊方面，此役三分球命中率回穩，來到44.5%，其中Murrayu一個人就包辦了5記得到了全隊最高的26分，而Jokic也是穩定的貢獻了22分。至於前幾場進攻端表現不佳的Jerami Grant及Paul Milsap今天都谷底反彈，分別攻下10分和17分。

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