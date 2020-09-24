中職／樂天牛棚再度爆炸　統一12:9逆轉勝守住龍頭

樂天桃猿今天在主場和統一獅進行交手，此役最多曾取得5分領先，但單局大量失分、以及牛棚不穩的情況下又再度發生，總計他們在5局之後被對手打回了7分，也因此丟掉了領先，終場以9:12輸球。
雙方今天的交手變成一場打擊大戰，樂天在第2局靠著4支安打攻下4分，3局下又靠著林泓育、廖健富的2支二壘安打，多添1分，形成5:0領先；不過統一在5局上靠著郭阜林的清壘三壘安打，一口氣灌進5分大局，將分數扳成5:5。
5局下，統一讓泰迪續投，但樂天打線連續3支安打、敲回2分，又取得分數上的領先，不過樂天雖然提前換下狀況不好的先發曼恩，由朱俊祥接替中繼，但他在6局上被敲4支安打丟掉2分，兩隊依舊維持7:7的平手。
7局下，樂天終於再次突破，兩出局一壘有人的情況下，林立敲出安打，推進跑者上二壘，之後朱育賢適時敲出，打回超前分，之後獅隊更換投手為江承峰，但樂天此時啟動雙盜壘戰術，成功再跑回1分，取得9:7的領先。
但是球隊近期牛棚不穩的情形，此時又再度發生，蘇俊璋在第8局上來之後，就被連續敲3安丟1分，儘管教練團喊出暫停仍無法止血，他又被羅國龍敲出2分打點二壘安打，統一以10:9反超比數。
9局上，樂天投手更換為陳禹勳，統一再靠著陳傑憲和唐肇廷的兩支三壘安打取得2分，將領先分數拉開到12:9；之後下一個半局，終結者陳韻文上來關門，他送出3次三振順利守下勝利。