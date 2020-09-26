中華奧會首辦運動經紀論壇　「楊肉盧」創品牌發展副業

我國運動員近年來表現亮眼，越發吸引關注與資源投入，不僅建立運動員個人品牌，更產生商業價值，進而帶動運動產業。今（26）由中華奧林匹克委員會、國家運動訓練中心共同主辦的運動經紀論壇也邀請世界第19我國羽球雙打好手「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯與會，兩人近日推出自有品牌「Yang＆Lu」。
今日於國訓中心進行的運動經紀論壇請來中華民國律師公會全國聯合會監事 林振煌 律師、展逸國際 張憲銘 董事長、傳動行銷 鄭清煌 知識長現場分享，內容含括運動經紀及合約法務等實用內容，和現場教練及運動員互動，反應熱烈。
前籃球國手，展逸國際張憲銘董事長，便分享他在運動經紀產業中的心路歷程，除了王建民、陳金鋒、林書豪等職業運動員案例，也提到不只是商業合作，運動經紀更是全方位的包裝，包含運動員的訓練、體能師、場地等資源聯繫尋覓；運動員出身的他，也提醒運動員在尋求運動經紀公司前，應先定位自己的心態，並將重心放在運動專長的核心本質上。
曾任民生報體育組召集人，傳動數位整合行銷公司鄭清煌知識長先就過往媒體從業、文創產業角度切入，提及運動IP（智慧財產權）概念，也提及運動員的英雄形象，除了應該被妥善包裝、行銷，更不能忘記與社會、生活做出連結，帶出運動即生活、生活即運動的概念。
在合約簽訂上，由於運動員較少接觸，往往在談判過程中，不知不覺讓自己的權益被輕易帶過。我國第一本運動法學著作人－林振煌律師，也提及運動員在簽約前，可以先從利潤分成是否對等、合約年限、是否有違約金等最基礎的條件了解是否合理，但建議還是先與專業律師諮詢，以維護自身權益。
近日推出兩人的自有品牌「Yang＆Lu」服飾的羽球雙打「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯也參與會議，兩人提到，期待能有運動經紀的專業一起，不只是輔助運動員專心在專項運動上，也能創造出個人品牌與價值。