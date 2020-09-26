中華奧會首辦運動經紀論壇　「楊肉盧」創品牌發展副業

我國運動員近年來表現亮眼，越發吸引關注與資源投入，不僅建立運動員個人品牌，更產生商業價值，進而帶動運動產業。今（26）由中華奧林匹克委員會、國家運動訓練中心共同主辦的運動經紀論壇也邀請世界第19我國羽球雙打好手「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯與會，兩人近日推出自有品牌「Yang＆Lu」。

▲中華奧會舉辦運動經紀論壇，展逸國際張憲銘董事長到場分享。（圖／中華奧會提供）

▲中華奧會今（26）於國訓中心舉辦運動經紀論壇。（圖／中華奧會提供）