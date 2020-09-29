獨家／39歲超速伯！睽違3年　曹錦輝飆速重回投手丘

「希望透過我的訓練，不管你在哪個年紀，希望都還可以打球，回饋棒球。」前旅美投手曹錦輝昨日接受《今日新聞》獨家專訪，他不但睽違3年再度重返投手丘，未來還計畫跟前中信兄弟投手羅國華一起開發投手養成班，一起回饋棒球。近期，網路上還流傳他飆出145公里以上的投球影片，39歲的曹錦輝，他到底怎麼做到的？
曹錦輝可說是台灣棒壇最有天分的球員，他在就讀高苑時期就曾飆出152公里火球，1999年他也順利跟洛磯隊簽約，順利挑戰赴美，當時他的簽約金現在仍具有歷史意義，高達220萬美金，也是史上最高金額。
曹錦輝也是台灣第一位登上大聯盟的球員，打出台灣球員在美職的第一支安打，之後因傷困擾，他曾轉戰道奇、皇家，並在2008年球季中，結束他的旅美生涯。
2008年打完北京奧運，他在年底投入中職選秀，並順利加盟兄弟象隊，當時還一度掀起「咖馬曹」旋風。
不過，他也曾經捲入2009年「黑象事件」，曹錦輝遇到人生最大挫折，當時他雖然承認「由於愛玩，交了不該交的朋友，但絕對沒有答應放水，今後會盡力投好每一球。」雖然最後結果為不起訴，不過當時檢方起訴書上寫「曹錦輝接受玩樂招待，2度答應放水，但因比賽延賽未打，沒有放水成功」，而他也在2016年重返美職時再度向球迷道歉，但強調「絕對沒有對不起棒球」。
2014年，曹錦輝接受測試，飆出約146-150公里的速球，他在因緣際會下，在2015年跟道奇重續前緣，並在隔年還飆出156公里速球。
曹錦輝曾於2017年6月在臉書突然宣布引退，曹錦輝說：「其實在我受傷後，就一方面要養傷，這段期間也開刀清除骨刺，還有左腳也有舊傷，不過現在都好了，就慢慢進行一些精密訓練。」
對於自己的狀況，曹錦輝大概半年前才開始密集訓練，目前他一周投一次牛棚，他的狀況也越來越好，預計在12月就可以正式開始實戰，他笑說：「希望我到50歲還可以投出（145公里）球速，這都是祂（上帝）給我的。」
現年39歲的曹錦輝，自稱自己是「超速伯」，因為跟他的棒球訓練課程（Tsao Sports）的諧音有關，正式名稱還在註冊中，而他跟羅國華預計在10月正式展開「投手訓練班」，屆時希望透過他的訓練，可以幫助更多非科班或是想要增進棒球實力的選手，球技更進步。