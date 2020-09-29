獨家／39歲超速伯！睽違3年　曹錦輝飆速重回投手丘

「希望透過我的訓練，不管你在哪個年紀，希望都還可以打球，回饋棒球。」前旅美投手曹錦輝昨日接受《今日新聞》獨家專訪，他不但睽違3年再度重返投手丘，未來還計畫跟前中信兄弟投手羅國華一起開發投手養成班，一起回饋棒球。近期，網路上還流傳他飆出145公里以上的投球影片，39歲的曹錦輝，他到底怎麼做到的？

▲曹錦輝。（圖／截自洛磯官網）

由於愛玩，交了不該交的朋友，但絕對沒有答應放水，今後會盡力投好每一球。」雖然最後結果為不起訴，不過當時檢方起訴書上寫「曹錦輝接受玩樂招待，2度答應放水，但因比賽延賽未打，沒有放水成功」，而他也在2016年重返美職時再度向球迷道歉，但強調「絕對沒有對不起棒球」。

▲曹錦輝曾捲入黑象事件（圖／Nownews資料照）

2014年，曹錦輝接受測試，飆出約146-150公里的速球，他在因緣際會下，在2015年跟道奇重續前緣，並在隔年還飆出156公里速球。