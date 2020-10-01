足球／桃機親子日推廣足球　美女國腳潘彥昕親自下場指導

第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽今(1)日於桃園青埔足球場開踢，共吸引74隊、近千名小球員參加，地主隊桃園國際男、女隊球員也特意到場擔任親子日教練，女足國家隊班底潘彥昕表示，希望透過活動，讓小朋友感受足球的美好，學習團隊合作的精神。
除了桃捷盃賽事，今天還舉辦桃捷公司親子日活動，也有花式足球教學，桃園國際女足隊總教練Oliver今天也親自下場和小朋友玩在一塊，期盼透過遊戲方式傳遞足球觀念，用心協助桃園市基層足球發展。
Oliver表示，「看到小朋友一起玩足球是非常好的事情，平常各自訓練，如果有活動或比賽就能互相分享經驗、切磋學習，各隊教練也能彼此觀摩，這對促進基層足球發展很有幫助。」
目前效力桃園國際的潘彥昕除了參與木蘭聯賽外，兼任國中球隊助教和國小社團性質的教練，教學經驗豐富，不過參與大型足球團康活動還只是第2次，「這批小朋友沒有接觸過足球，他們從一開始發呆，到家長一起參與，大家動起來，覺得很有成就感。」
潘彥昕表示希望讓參與的小朋友透過足球，不僅學習到技巧，更希望他們學到團隊合作的精神，享受足球的樂趣。
對於潘彥昕身兼球員和教練，Oliver笑說這樣很好，「他們會更了解我作為教練的困難，和我希望要他們做的事情，把教練經驗帶回球場上，判斷和視野都會更好。」木蘭聯賽已告一段落，接著登場將是單淘汰制的木蘭聯賽盃。