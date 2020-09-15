NBA／我需要離開中國！林書豪宣布退出CBA 不與首鋼簽約

華裔球星林書豪今天在個人社群網站宣布，為了追尋NBA夢想，將不會在CBA跟北京首鋼續約，現在需要離開中國。





林書豪在7月底取得台灣護照，當時還引發爭議，認為他此舉是為了在中國不以外援身分打球。





不過林書豪今天在個人微博發布影片，宣布自己新賽季不回首鋼，「我每個早上4點、5點就起床，一直在想，我不知道，總覺得首鋼對我非常非常好，秦總也給我全部想要的，可是但到最後我還是覺得我有NBA的夢想，我還有時間可以打球，我必須要去追。」





林書豪透露，為了這個決定他當下還哭了，不過他必須要想辦法重返NBA。



