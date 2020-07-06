三倍券振興經濟真有效？民眾看法兩極化

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於7月1日到7月5日，針對振興三倍券預購與綁定等相關議題進行調查，吸引2910人次參與，值得注意的是，雖然民眾反應踴躍，有近5成民眾都使用超商預購紙本券，不過在是否能刺激購買慾望上，民眾看法分歧，比例也相當接近。行政院推出的振興三倍券，在7月1日開始開放預購及綁定，一度造成各家銀行系統與網頁當機，超商事務機也頻頻傳出狂轉圈圈無法成功，加碼優惠瞬間被搶光引發民怨，僅有24.33%的民眾在一開放就成功預購，不過也有40.10%的民眾認為首日申請人一定很多，會等過幾天再去申請，也有14.74%的民眾說不會預購，會等之後郵局開放後直接購買。在成功預購或綁定的民眾中，最多民眾選擇使用超商（7-11、全家、萊爾富、OK超商），佔比47.94%；21.44%民眾選擇使用銀行信用卡綁定；行動支付（台灣Pay、悠遊付、LINE Pay、iCash Pay、ezPay、街口支付、橘子支付、HappyGo Pay、Pi拍錢包、歐付寶）使用者佔比4.95%；選擇電子票證（悠遊卡、iPass一卡通、HappyCash、iCash）共有2.89%。對於系統一開放造成大當機、網頁無法登入狀況，有45.26%民眾覺得很多人使用難免會當機，等待一下就可以用了；不過也有41.75%的民眾認為很爛，認為相關業者明知會很多人使用還不增加頻寬，兩者比例相當。至於交通部推出的國旅優惠補助及文化部藝 FUN 券等其他加碼優惠，46.80%民眾認為可以振興國內經濟又可以享優惠，所以會去使用，但也有43.20%的民眾不會去使用，因為覺得相關方案很複雜，沒時間去了解，兩者也呈現五五波態勢。對於是否會因為三倍券而刺激大家購買的慾望、進而增進國內經濟？民眾的反應呈分歧，比例也相當接近，47.42%的民眾有增加購買慾望，但也有42.89%民眾認為不會。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調的民眾有2910人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。