食在好安心　新竹縣餐飲衛生管理分級評核出爐

為維護民眾飲食安全，推廣在地優質食材，新竹縣政府衛生局結合農業處、勞工處、肉品市場等，今(25)日舉辦「餐飲衛生管理分級評核暨在地溯源食材發表記者會」，縣長邱鏡淳特別挽起袖子與知名廚師盧俊斌一起利用在地食材鱒魚、有機雞蛋及原鄉蔬果，做出令人食指大動的黃金鱒魚飯捲，美味滿點。

同時也頒獎表揚榮獲衛生分級標章「優級」、「良級」的業者，期勉業者繼續做好衛生自我管理，提升餐飲衛生安全，提供消費者更優質美味健康的選擇。



▲新竹縣長邱鏡淳(左五)頒獎給優良店家。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.25）

邱鏡淳表示，新竹縣政府配合中央政策，整合在地食材，不管是地小農、青農、養殖業者及農漁牧等，透過QR Code、「GHP」衛生分級標章、產銷履歷，讓民眾吃得安心，食得健康；同時也感謝餐飲業者參加評核，通過評核獲得認證，不僅可提升業者榮譽感及參與感，也強化餐飲服務品質，為業者、民眾、政府創造三贏，鄉親朋友外出用餐請選擇貼有餐飲「GHP」衛生分級標章的店家，以保障自身食品衛生安全。

今年共有宴席餐廳、一般餐廳、自助餐、飲料店及早餐店等245家業者參加餐飲衛生管理分級評核，其中100家榮獲衛生分級標章「優級」、「良級」僅有1家；衛生局長殷東成強調，食安五環，環環相扣，縣府積極推廣4章1Q從產銷履歷溯源管理，食品每一段生產、製造、流通、販售歷程，緊密串起政府、廠商與民眾之間的合作，建立從食材到餐桌的安全體系，保障民眾食的安全。



▲縣長邱鏡淳(左二)與知名廚師盧俊斌(左)合作料理美食。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.25）

衛生局除了公布通過餐飲衛生管理分級評核之商家名稱，並授予「餐飲衛生管理分級評核標章(優)」及「餐飲衛生管理分級評核標章(良)」標章，提供消費者選擇用餐時之參考，餐飲衛生管理分級評核證書有效期限為2年。邱縣長與縣府一級主管、衛福部食藥署林冠宇技正、副議長陳見賢服務團隊、新竹肉品市場總經理魏銘德等各界貴賓也一同到場推廣在地優質食材，同時也呼籲消費者可在衛生福利部食品藥物管理署、新竹縣政府、衛生局搜尋官網餐飲衛生優良業者名單，不用為聚餐時尋找餐廳而傷腦筋。