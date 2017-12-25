不只6女7男！群交攝影師「1女戰4男」全裸性愛照曝光

近日有網友在「Dcard」爆料，指出某知名攝影師疑似藉著拍攝名義舉辦「6女7男群交趴」，還疑似有收費行為，事後部分照片流出，引發熱議。事件爆發後，有網友po文指出「好幾個月前的事了」，並貼出其他由攝影師所拍的情色照；甚至有女網友哭訴「第二次約出來拍就被上了」，呼籲其他女孩不要被騙了。

有知情人士指出，該名攝影師並不是第一次辦群交趴，過去也有拍過「一女戰4男」的系列照片，IG上更滿滿都是裸體性愛照，由於照片尺度大，還多次被官方警告違反社群守則，才不得已幫照片主角遮點。此外，他在IG上自稱「專拍性愛與情色的攝影師」，表示「我拍攝的性愛照片，並不是亂拍，不敢說很漂亮很唯美，但至少裡頭都是帶著想法而拍的。」

據《蘋果日報》報導，事件登上新聞版面後，有親身經歷的女網友爆料，攝影師會在「群交活動」前主動問要不要當模特兒，還會挑逗的說「妳呻吟的聲音很好聽」、「我都快受不了了」等曖昧的話，甚至在第二次約出來拍的時候，雙方就發生性行為。當時懵懂無知的她原以為是愛情，不料該名攝影師事後常常搞失蹤，直到有性需求時才會出現，如今風波越演越烈，也讓她看了無奈嘆「希望別再有女孩子被騙了！」



▲該名攝影師在IG上傳多張裸體性愛照。（圖／翻攝自PTT）