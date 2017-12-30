恐龍家長？小孩推服務生害烤網燙手　奧客竟這樣說

該名女網友在文中說道：「我們這些服務生一定會很注意上菜跟加木炭，畢竟不管什麼樣的客人，傷到客人的小孩一定會被罵慘，但是你的小孩一直在包廂裡面亂跑，我們要上火鍋或是石鍋拌飯這種會燙的餐點，還要注意不會燙到你的小孩」，她接著說，正當該桌客人要求加木炭時，她一手勾著焦黑的烤網，小孩卻一直推她，女服務生忙碌之餘還得平衡重心，不讓自己跌倒。

服務業工作辛酸不為人知！一名在燒烤店擔任外場服務生的女網友，於臉書社團「靠北奧客」中表示，日前上班替顧客換烤網時，不慎被頑皮的小孩推倒，害左手被烤網燙傷，小孩的家長不但沒有上前關心，反而在一旁對小孩說風涼話，讓她感到相當委屈。

不料加完木炭後，女服務生將烤網歸位，小孩用力推了她一把，導致重心不穩跌倒，一隻手直接蓋上烤網，她無奈的說「蓋到的位置還是有焦黑的地方，我還強忍疼痛趕快去內場擦藥」，這時家長卻對著小孩說：「你看那個姊姊就是站沒站姿，才會跌倒自己受傷的」，她也只好委屈全往肚裡吞。

最後用餐時間剩下30分鐘，女服務生上前詢問該桌顧客是否需加點，對方卻將加點菜單用丟的給她，且將每一道食材全打勾，她好心提醒用餐時間可能不夠，有些食材無法送上，顧客用餐完畢結帳時竟氣得直呼：「現在是什麼意思？我花那麼多錢來你們這裡用餐，最後加點我畫的菜你也沒有全部送上來，現在你跟我說用餐時間到了？你們這裡的服務態度真的很爛欸！你乾脆叫你們老闆出來解釋好了」。

女服務生氣得表示：「一堆沒有烤完的肉，還把整張桌子弄得亂七八糟⋯我收桌子的時候真的很想哭，因為你的孩子，我寫字用的左手被燙到二級燒傷，整個手掌痛個半死連寫字都有障礙，還要忍受你這個奧客」。

文章隨即掀起一陣熱議，網友們紛紛回應「有監視器嗎？ 是我，我真的會進去看監視器，有拍到就提告了」、「奧客的小孩受傷就要索賠，服務人員受傷就要自己吞？服務業沒那麼卑賤吧」、「這樣的小孩，長大殺人放火都不意外，然後家長還會說受害者活該」、「奧客兼恐龍家長，要我是老闆的話，一定把這奧客趕出去，我的員工不允許這樣被奧客糟蹋」。