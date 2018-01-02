高雄氣爆一審宣判前最後一次法庭攻防　檢辯雙方挑燈夜戰

辯方律師當庭表示，為了讓受難者早日獲得補償，並讓罹難者家屬生活早日回歸正常，榮化努力促成三方會談，在氣爆發生週年前夕即與高雄市政府及華運公司達成史無前例的三方協議，先擱置責任歸屬，正式啟動罹難者協議和解工作。其中，32位氣爆罹難者的和解金皆由榮化先行墊付，在簽署三方協議書後半年內，即全數達成和解並於高雄地方法院完成公證；重傷者由華運倉儲處理，輕傷者與財產損失則由高雄市政府先行處理，待法院判決後，高雄市政府、榮化公司及華運公司再依比例分擔。

高雄地方法院22日進行高雄氣爆一審宣判前最後一次辯論庭，檢辯雙方有備而來，法院並於事前通知受害者及家屬可到庭陳述意見，當天10點就有許多氣爆案的受難者到庭，開庭至深夜十二點半方才結束。

榮化的律師當庭出示了許多罹難者家屬以及重傷者寫給李謀偉的感謝信，感謝他在促成和解過程的用心，以及榮化公司志工團在這段時間的各種協助。無獨有偶地，高雄市長陳菊21日出版的「花媽心內話」一書中，也特別提到榮化對於氣爆賠償相當有誠意。

在律師辯論後，榮化前董事長李謀偉並未針對法庭的攻防表示意見，而是用台語陳述氣爆發生以來的心路歷程。李謀偉提及今年7月間，他與榮化公司的志工和幾位氣爆重傷的朋友聚會，知道氣爆傷者、27歲陳楚睿喜歡拍照，所以特別送給楚睿一套攝影書。就在上個月，11月11日，便受邀參加陳楚睿的「目光」攝影展，李謀偉當庭表示「看到楚睿從兩年多前的自我封閉，到現在懷著自信、開心地彈著鋼琴，更用攝影的方式去鼓勵高雄及八仙的受難者，楚睿從一位受難者變成一位鼓勵其他受難者的陽光男孩，這是今年感到最開心、最有成就感的一件事」。他更提到明年7月將協助陳楚睿在台北舉辦攝影展，讓社會大眾關注「臉部平權」的問題。



▲高雄氣爆三周年，高雄市政府舉行紀念活動。（圖／資料照片）

李謀偉也表示，過去而十幾年持續捐助國內外大學獎學金，但是金錢的捐獻只是最低的要求，對自己的期許是用能力及影響力去正面改變一些人和一些事。也期望這些被改變的人，能因此受到鼓勵，也去改變更多人和更多事，這樣的循環，能讓台灣社會更為美好。他說，這是在高雄氣爆事件之後，想要更加努力去實現的理念。

而面對檢方援引榮化企業社會責任報告書和李謀偉於產業高峰會等場合的公開發言，質疑曾自詡為工安模範生並多次獲得工安獎項的榮化，針對高雄氣爆這個重大災難，是否有應注意而未注意的責任？辯方律師也表示希望能讓國外專家鑑定人到庭，透過科學證據還原真相，否則難保未來不會再重演悲劇，這是任何人都不願見到的。