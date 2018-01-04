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2017全年查獲私菸2086萬包　市價近10億創新高

記者顏真真／台北報導2018/01/04 19:57
▲財政部公布2017年共查獲涉違反菸酒管理法案件3692件，查獲違法菸類2086萬包、酒類99萬公升。（圖／NOWnews資料照）※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※
▲財政部公布2017年共查獲涉違反菸酒管理法案件3692件，查獲違法菸類2086萬包、酒類99萬公升。（圖／NOWnews資料照）※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※

財政部4日公布去（2017）年共查獲涉違反菸酒管理法案件3692件，查獲違法菸類2086萬包、酒類99萬公升，與2016年相較，菸類增加1095萬包，增幅達111％，酒類增加38萬公升，增幅63％，其中私菸查緝數量為史上第五高，但折合市價估有9.85億元，創下歷史新高紀錄。

財政部國庫署指出，2017年經統合中央及地方菸酒查緝機關積極查緝，其中菸品部分，因應菸稅6月12日調漲提高菸品走私誘因，財政部檢討精進防杜措施，經各查緝機關努力執行，並提高稽查頻率，較2016年增加2294次，月平均增加104次，並自2016年10月20日實施執行至2017年底，已查獲私菸逾2268萬包。

其中，2017年10月間財政部關務署高雄關會同高雄市政府於高雄港查獲走私菸品566萬包，為歷年最大宗走私菸品案件。另外，2018年1月2日也會同高雄市政府於高雄港破獲3只轉口櫃走私案件計私菸135萬包。

在酒品部分，國庫署表示，為維護消費者飲酒安全及權益，將防範酒製造業者產製三精（酒精、香精、糖精）一水標示不實的酒品列為查緝重點之一，經地方政府加強抽驗並篩選高風險業者追蹤查核，2017年查獲2宗重大標示不實酒品案件。 

國庫署也重申，產製、輸入、運輸、販賣私菸、私酒行為，將依菸酒管理法論罰並沒入違規菸酒，其中產製私菸、私酒者，最高可處新台幣1000萬元罰鍰；運輸、販賣私菸、私酒者，最高可處新台幣600萬元罰鍰；輸入私菸、私酒者，可處3年以下有期徒刑，可併科新台幣20萬元以上1000萬元以下罰金。

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※

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