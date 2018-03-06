保瑞藥業接手益邦製藥　營運爆發性成長可期

由大亞創投投資的保瑞藥業，於2018年2月宣布以1850萬美金，約新台幣5.55億元，完成收購美國Nasdaq上市公司Impax Laboratories,Inc.旗下益邦製藥100%股權後，經過一個月的交接流程，今（6）日正式完成接廠。保瑞董事長盛保熙表示，藉由此併購案，保瑞可立即躍升為全台產能前五大的口服製劑藥廠，未來將朝向台灣出口美國的最大藥業代工廠邁進，期許能成為藥業市場中的台積電。

保瑞指出，原計畫擴建自有台南藥廠以符合美國FDA法規，使保瑞自行研發之新劑型新藥可銷售歐美。但一般來說，從無到有、重新蓋廠通過美國FDA查廠至少需要4到5年，經費至少6至8億，且籌組符合FDA要求的人員、訓練及軟硬體系統難度高，同業當初更是花了5年總計16億才完成建廠與審查。

不過這次保瑞僅以不到1年的時間，花費新台幣5.55億元就可以取得同樣規格的藥廠，有助保瑞強化中樞神經系統疾病領域用藥的劑型開發技術及臨床研究能力，對於未來在營運動能成長以及國際業務拓展上，皆有非常大的幫助。

保瑞董事長盛保熙指出，這次藉由併購案，保瑞可立即躍升為全台產能前五大的口服製劑藥廠，未來將朝向台灣出口美國的最大藥業代工廠邁進，期許能成為藥業市場中的台積電，讓無生產廠的生技公司將預計出口的藥品交給益邦生產，協助台灣生技業出口美國和歐洲，共同成長，提高生技業出口產值。

根據財政部關稅署2017年出口貨物價值統計，我國藥品出口總金額約新台幣157億元，其中益邦就占了11%，口服製劑的年產能約20億錠。益邦是目前全台唯一全廠藥品外銷美國通過美國FDA查廠的專業製藥公司。

根據統計，2017年美國FDA透過政策的方式鼓勵學名藥進入市場，共核准了700多款學名藥，且美國近年來藥品製造多採專業分工制，更帶動起藥業代工市場的日益成長。因此，若有學名藥要進入美國市場，通過FDA查廠的代工廠便成為一個相當重要關鍵的環節。

目前益邦製藥占全台出口美國產值49%，顯示益邦對台灣製藥業的重要性與真正價值，而保瑞合併益邦後可望以台灣為基地，透過平行或垂直整合方式集中資源，讓集團產線具有更多元的調度及發展空間，讓全世界用到台灣做的藥之目標邁進。

法人指出，2017年保瑞營收約新台幣3.6億元，購入益邦後，扣除原本益邦原物料供應的業務，整體看來保守估計營收至少可達新台幣10億元。由此看來，今年營收跟EPS都可望大幅成長，且在第1季即可反映，接下來保瑞的營運表現將可望有爆發性的成長。