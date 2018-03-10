百名志工淨山清出20袋垃圾　還給平溪乾淨環境

每年平溪天燈節都吸引不少國內外遊客造訪，天燈承載眾人祈福心願冉冉升空後，天燈殘骸也被環保團體批評製造無數垃圾影響生態。為了以環保行動愛護平溪，支持平溪觀光永續發展，新北市府號召志工在天燈節元宵場後，就「孝子山步道前段」、「冬瓜寮坑溪步道」、「菁桐捨石山步道」、「石底保甲路(賞魚步道)」等四條路線進行步道淨山之旅。

新北市平溪節才剛落幕，山城天燈齊飛升空的美景吸引大批遊客，但製造的垃圾量也不少。新北市政府今(10)日舉辦平溪淨山活動，號召上百名志工參與，短短2個小時就從4條山林道路清出近20袋垃圾，還給平溪當地清淨整潔的登山步道。

在新北市民政局的號召下，這次淨山活動有不少退役及現役的替代役男參與，他們手持清理用具及垃圾袋，分4條淨山路線由平溪市民活動中心出發，進入平溪的山林步道撿拾垃圾，讓平溪山林重現其青山綠水的本來面貌。每條路線還有專業的導覽老師深入淺出地講解介紹，帶領大家深入了解平溪自然生態與人文風情。

參與菁桐捨石山步道的備役役男紀仁晟表示，之前來平溪都在老街、車站附近遊玩，不知道平溪的步道及山林如此美麗，有機會可以響應環保活動又同時更認識了平溪的人文生態，覺得相當有有趣。在地人王聖凱表示，希望可經常舉辦淨山活動，能親身參與愛護家園的行動，並且深度認識自己從小長大的家鄉，覺得很有意義，未來想邀請更多朋友一起來參與。

新北市觀光旅遊局表示，平溪已是國內外知名的觀光景點，還榮獲「2017年全球最佳節慶」，與威尼斯嘉年華、美國紐奧良嘉年華及里約熱內盧嘉年華並列二月最佳節慶，透過淨山活動，不僅能號召民眾響應環保，也能帶領民眾了解平溪特有之生態環境與珍貴的人文歷史，在觀光發展與自然環境保護間取得平衡。