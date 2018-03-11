NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈哈妮大口扒雞　放天燈預告回歸高三最後一場終到齊　吳沛嘉：空虛跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
娛樂

直擊／哈妮不計形象大口扒雞　十分瀑布放天燈預告回歸

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/11 18:15
▲《窮遊豪華團》錄影。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.3.11）
▲《窮遊豪華團》錄影。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.3.11）

韓國綜藝節目《窮遊豪華團》9日來台錄影，今（11）日進入拍攝第三天， 主持人朴明洙、金生珉、朴娜萊、鄭俊英及嘉賓哈妮等人一早在台北吃飽喝足後，到板橋搭乘火車前往十分瀑布欣賞風景、放天燈，一路上不少韓國旅客認出，直喊：「天啊！是EXID的哈妮！」人氣不容小覷。

朴明洙、金生珉、朴娜萊、鄭俊英及哈妮搭火車至瑞芳換區間車，下車時金生珉發現車票不見，被其他藝人小唸一番，一夥人陪他重買車票後，再搭乘區間車前往十分站，一行人一上火車立刻入睡，到站時朴明洙趕緊把大家叫起，深怕錯過站，而哈妮、鄭俊英一下火車見到滿天天燈，則是興奮不已；今十分瀑布滿是人潮，也有不少韓國觀光客，路人見到哈妮後，紛紛驚喊：「天啊！是EXID的哈妮！」「是現在韓國最紅的團體耶」讓現場一陣暴動。


▲《窮遊豪華團》錄影。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.3.11）


▲《窮遊豪華團》錄影。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.3.11）

《窮遊豪華團》遊戲規則是採經濟實惠方式到各國旅遊，每天由不同主持人規畫行程，其他人遵照行程遊玩，今一天輪到朴明洙策畫，再徒步前往欣賞瀑布時，五位藝人玩性大發直接坐上搖籃椅，但因坐不下，朴明洙就一旁推椅子，並逗趣說：「我平常幫忙做這些是要收費的，今天就免費幫大家推吧！」惹得大家尖叫不已。

朴明洙帶大家到瀑布後，盡責的進行解說，也因為風景太美，除了藝人自己合照留念，其他工作人員也抓緊空擋拍照。在全部景點踩點完畢後，他們買了花生冰淇淋、雞翅包飯，直接坐在椅子上開吃，哈妮也不顧形象的大口扒雞，超級豪邁。


▲《窮遊豪華團》錄影。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.3.11）

吃飽喝足後，他們起身準備去放天燈，五人共買了兩個天燈，除了祈禱健康平安，哈妮與鄭俊英也在天燈上透露回歸順利，讓不少粉絲驚喜又期待。他們寫完願望後，商店年邁的阿嬤老闆出來跟他們致謝，說著韓文：「謝謝你們。」模樣可愛逗趣，讓哈妮頻鞠躬回禮。


▲哈妮（左）、鄭俊英看到天燈超興奮。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.3.11）


▲《窮遊豪華團》錄影，放天燈祈福。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.3.11）

關鍵字窮遊豪華團朴明洙哈妮鄭俊英金生珉朴娜萊
崔佩儀停經又來潮　老公揪拚第二胎

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan