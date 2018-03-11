直擊／哈妮不計形象大口扒雞　十分瀑布放天燈預告回歸

韓國綜藝節目《窮遊豪華團》9日來台錄影，今（11）日進入拍攝第三天， 主持人朴明洙、金生珉、朴娜萊、鄭俊英及嘉賓哈妮等人一早在台北吃飽喝足後，到板橋搭乘火車前往十分瀑布欣賞風景、放天燈，一路上不少韓國旅客認出，直喊：「天啊！是EXID的哈妮！」人氣不容小覷。

朴明洙、金生珉、朴娜萊、鄭俊英及哈妮搭火車至瑞芳換區間車，下車時金生珉發現車票不見，被其他藝人小唸一番，一夥人陪他重買車票後，再搭乘區間車前往十分站，一行人一上火車立刻入睡，到站時朴明洙趕緊把大家叫起，深怕錯過站，而哈妮、鄭俊英一下火車見到滿天天燈，則是興奮不已；今十分瀑布滿是人潮，也有不少韓國觀光客，路人見到哈妮後，紛紛驚喊：「天啊！是EXID的哈妮！」「是現在韓國最紅的團體耶」讓現場一陣暴動。