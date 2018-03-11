直擊／哈妮不計形象大口扒雞　十分瀑布放天燈預告回歸

韓國綜藝節目《窮遊豪華團》9日來台錄影，今（11）日進入拍攝第三天， 主持人朴明洙、金生珉、朴娜萊、鄭俊英及嘉賓哈妮等人一早在台北吃飽喝足後，到板橋搭乘火車前往十分瀑布欣賞風景、放天燈，一路上不少韓國旅客認出，直喊：「天啊！是EXID的哈妮！」人氣不容小覷。
朴明洙、金生珉、朴娜萊、鄭俊英及哈妮搭火車至瑞芳換區間車，下車時金生珉發現車票不見，被其他藝人小唸一番，一夥人陪他重買車票後，再搭乘區間車前往十分站，一行人一上火車立刻入睡，到站時朴明洙趕緊把大家叫起，深怕錯過站，而哈妮、鄭俊英一下火車見到滿天天燈，則是興奮不已；今十分瀑布滿是人潮，也有不少韓國觀光客，路人見到哈妮後，紛紛驚喊：「天啊！是EXID的哈妮！」「是現在韓國最紅的團體耶」讓現場一陣暴動。
▲《窮遊豪華團》錄影。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.3.11）
▲《窮遊豪華團》錄影。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.3.11）
《窮遊豪華團》遊戲規則是採經濟實惠方式到各國旅遊，每天由不同主持人規畫行程，其他人遵照行程遊玩，今一天輪到朴明洙策畫，再徒步前往欣賞瀑布時，五位藝人玩性大發直接坐上搖籃椅，但因坐不下，朴明洙就一旁推椅子，並逗趣說：「我平常幫忙做這些是要收費的，今天就免費幫大家推吧！」惹得大家尖叫不已。
朴明洙帶大家到瀑布後，盡責的進行解說，也因為風景太美，除了藝人自己合照留念，其他工作人員也抓緊空擋拍照。在全部景點踩點完畢後，他們買了花生冰淇淋、雞翅包飯，直接坐在椅子上開吃，哈妮也不顧形象的大口扒雞，超級豪邁。
▲《窮遊豪華團》錄影。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.3.11）
吃飽喝足後，他們起身準備去放天燈，五人共買了兩個天燈，除了祈禱健康平安，哈妮與鄭俊英也在天燈上透露回歸順利，讓不少粉絲驚喜又期待。他們寫完願望後，商店年邁的阿嬤老闆出來跟他們致謝，說著韓文：「謝謝你們。」模樣可愛逗趣，讓哈妮頻鞠躬回禮。
▲哈妮（左）、鄭俊英看到天燈超興奮。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.3.11）
▲《窮遊豪華團》錄影，放天燈祈福。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.3.11）