不只白色情人節　314「圓周率日」歡慶30周年

今天 3 月 14 日，除了是甜蜜的「白色情人節」之外，只要在網路上打開 Google 的首頁，就能發現許多十分可愛的算數圖像，原來今天也是「圓周率日」30 周念紀念！
今天的 Google 首頁塗鴉是以「圓周率日」當作主題。圓周率以希臘文可寫作「π」（讀作：Pi），因此圓周率日又稱作：「Pi Day」，取「π」近似值 3.14，訂為 3 月 14 日。
▲由於「π」的發音接近「派」（Pie），因此「吃派」也成了應景的活動。（圖／翻攝自Clark Deals , 2018.3.14）
最早是由美國麻省理工學院提議，將每年 3 月 14 日訂為國家圓周率日（National Pi Day）；2009 年，美國眾議院才正式設立了圓周率日。由於「π」的發音接近「派」（Pie），因此「吃派」也成了應景的活動。
一般來說，人們都會選擇在此日的下午 1 點 59 分慶祝，因為數字結合起來，恰好成為圓周率的六位近似值：3.14159；也有部分地區習慣以 24 小時制，選在凌晨 1 點 59 分，甚至是下午 3 點 9 分（15：9）來進行慶祝。
▲圓周率。（圖／翻攝自Time and Date , 2018.3.14）
圓周率小常識：圓周率「π」，為一數學常數，用以詮釋一個圓的周長和其直徑比率，數值約等於 3.1415926535897932384626，一般取其小數點後兩位數值 3.14 作計算。