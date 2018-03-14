不只白色情人節　314「圓周率日」歡慶30周年

今天 3 月 14 日，除了是甜蜜的「白色情人節」之外，只要在網路上打開 Google 的首頁，就能發現許多十分可愛的算數圖像，原來今天也是「圓周率日」30 周念紀念！

今天的 Google 首頁塗鴉是以「圓周率日」當作主題。圓周率以希臘文可寫作「π」（讀作：Pi），因此圓周率日又稱作：「Pi Day」，取「π」近似值 3.14，訂為 3 月 14 日。



▲由於「π」的發音接近「派」（Pie），因此「吃派」也成了應景的活動。（圖／翻攝自Clark Deals , 2018.3.14）