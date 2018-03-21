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娛樂

台大校花戀上李敖　批他「愛錢、沒世界觀」

娛樂中心／綜合報導2018/03/21 18:36
▲文壇大師李敖曾與台大校花王尚勤相戀，女方還未婚替他生下女兒。（圖／翻攝李敖臉書，2018.03.18）
▲文壇大師李敖曾與台大校花王尚勤相戀，女方還未婚替他生下女兒。（圖／翻攝李敖臉書，2018.03.18）

李敖大師傳奇一生，他風流倜儻感情生活相當精彩，除了和明星胡因夢結婚最為轟動，在他成名前還與台大校花王尚勤交往同居，兩人未婚生下女兒李文。兩人交往不到2年時間愛的濃烈，之後女方到美國念書後，兩人感情變淡之後分手，李敖生病後她原本想來台灣探病，卻被拒絕，一直到李敖過世，都未能見到他最後一面。

根據《蘋果日報》報導，王尚勤回憶過往和李敖的戀情，表示李敖是個對女友很體貼的人，會記得戀人的所有喜好，兩個人透過好友居中牽線，進而相戀同居。後來王尚勤畢業後，到花蓮當英文老師，李敖擔心女友被追走，還要朋友看住她，甚至動用關係讓她搭軍機北上約會。王尚勤還意外爆料「李敖愛錢」，對物質生活要求高，很多東西都是美國貨，後來王尚勤赴美國唸書，對李敖又有另一層看法，她直言：「李敖是個沒有世界觀的人」，還批評他：「越老越極端。」


▲李敖前女友王尚勤，女方赴美唸書後便沒有再見過李敖一面。（圖／翻攝 網路, 2018.03.21）

王尚勤到美國求學後，就在美國落地生根，雖然有過一段婚姻，還生了一個兒子，但最後仍以離婚收場，因為兒子有躁鬱症的關係，讓她難以結交新戀情，就算有對象但最後也未能走在一起。透過媒體得知李敖病逝，她表示：「我很替他高興，他終於擺脫病痛軀體了。」

關鍵字李敖台大校花王尚勤
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