微波爐是民眾日常生活中常見的家電用品，普遍使用時會將物品放置正中間加熱，不過「三寶藥師」何峻宇透過短片破解迷思，表示家中常見「轉盤式微波爐」，其電磁波是從側邊單向發射，為了使加熱效果達到最好，建議將食物「放在轉盤邊緣」。短片吸引超過百萬人觀看，也讓不少網友震驚「做錯20年！」
微波爐加熱「食物放中間錯了」？藥師公布正確擺法
「三寶藥師」藥師何峻宇近日拍攝短片，分享日常生活中使用微波爐的正確方式。何峻宇提到，不少人曾聽聞過「微波爐有輻射會致癌」傳言，但他闢謠解釋，微波爐的作用原理是透過電磁波，靠著水分子摩擦產生熱能，屬於「非游離型輻射」，其比炸、煎、炒等烹飪方式還健康，比水煮更能保留食物營養素。
一般家庭常見「轉盤式微波爐」，其電磁波是從側邊單向發射，為了使加熱效果達到最好，建議將需要加熱的食物，放在「轉盤邊緣」處最佳，能讓受熱變均勻。但若是超商「平台式微波爐」，由於其電磁波從下面發射，反而建議將微波食品放在「正中央」即可。
藍帶主廚教微波：轉盤式放邊緣、平台式要翻動
根據《健康2.0》報導，料理專家、巴黎藍帶主廚莉雅曾說明，「轉盤式微波爐」主要是從爐腔側邊或特定角度發射微波，再經由金屬內壁反射，但該種加熱方式並不均勻，設計上會使用轉盤旋轉，讓食物不同位置依序進入熱點區加熱。莉雅認為，若將食物放在轉盤正中央，加熱效果反而不佳，表示正確方式應是「靠近轉盤邊緣」，因旋轉時移動範圍大、接觸熱點的機會更多，整體受熱也會較平均。
至於平台式微波爐，此類型微波爐內部無轉盤設計，加熱方式主是要從爐底均勻發射微波，整體加熱較均勻；使用此類微波爐時，建議在加熱過程中間暫停一次，將食物翻動或攪拌，以確保各部分均勻受熱。
微波爐正確使用方法曝光！無毒教母推「漸進式微波」：避免產生毒素
根據《康健雜誌》報導，無毒教母、林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾說明，微波爐加熱是利用電能轉為微波所產生的高能，將食物水分子摩擦生熱以加熱食物，其能保留更多營養素。
譚敦慈表示，由於微波爐受熱不是很均勻，建議加熱時採取「漸進式加溫」，至於何謂漸進式加溫？以加熱一份蔬菜為例，倘若需要2分鐘，可以先加熱1分鐘，攪拌後再加熱1分鐘到需要的溫度。該方式既不會因加熱過頭而產生有毒物質，還能讓食物受熱均勻。
微波爐「4大物品」別放進去加熱！譚敦慈籲：保持臂距、別盯著看
不過譚敦慈在節目《健康零距離》中提醒民眾，「塑膠、美耐皿、金屬邊、保鮮膜」等4項物品千萬別放進微波爐，為了避免加熱過程中導致色料、毒素溶出，盛裝食物的容器應選擇瓷器或玻璃盒。
此外，使用微波爐時應遵守安全原則，雖然微波的電磁波能量低，但在使用時，仍建議保持成人一個手臂的距離，且距離門縫遠一點，就不會有被輻射傷害的危險，也千萬別直視微波爐運轉時產生的亮光，減少白內障的風險。
資料來源：維克與尼娜三寶藥師、譚敦慈
