微波爐加熱「食物放中間錯了」？藥師公布正確擺法

微波爐的作用原理是透過電磁波，靠著水分子摩擦產生熱能，屬於「非游離型輻射」，其比炸、煎、炒等烹飪方式還健康，比水煮更能保留食物營養素。

▲何峻宇建議，轉盤式微波爐，電磁波是從側邊單向發射，為了使加熱效果達到最好，建議將需要加熱的食物，放在「轉盤邊緣」處最佳。（圖／民眾提供）

「轉盤式微波爐」，其電磁波是從側邊單向發射，為了使加熱效果達到最好，建議將需要加熱的食物，放在「轉盤邊緣」處最佳，能讓受熱變均勻。但若是超商「平台式微波爐」，由於其電磁波從下面發射，反而建議將微波食品放在「正中央」即可。

藍帶主廚教微波：轉盤式放邊緣、平台式要翻動

若將食物放在轉盤正中央，加熱效果反而不佳，表示正確方式應是「靠近轉盤邊緣」，因旋轉時移動範圍大、接觸熱點的機會更多，整體受熱也會較平均。

▲超商微波爐屬於平台式微波爐，加熱方式主是要從爐底均勻發射微波，整體加熱較均勻；使用此類微波爐時，建議在加熱過程中間暫停一次，將食物翻動或攪拌，以確保各部分均勻受熱。（圖/記者張志浩攝）

微波爐正確使用方法曝光！無毒教母推「漸進式微波」：避免產生毒素

由於微波爐受熱不是很均勻，建議加熱時採取「漸進式加溫」，至於何謂漸進式加溫？以加熱一份蔬菜為例，倘若需要2分鐘，可以先加熱1分鐘，攪拌後再加熱1分鐘到需要的溫度

▲譚敦慈表示，由於微波爐受熱不是很均勻，建議加熱時採取「漸進式加溫」。（圖／取自photoAC）

微波爐「4大物品」別放進去加熱！譚敦慈籲：保持臂距、別盯著看

「塑膠、美耐皿、金屬邊、保鮮膜」等4項物品千萬別放進微波爐

使用微波爐時應遵守安全原則，雖然微波的電磁波能量低，但在使用時，仍建議保持成人一個手臂的距離