揭露父親病榻言行　李戡：不會是第二個李敖

作家李敖18日離世,兒子李戡接受中視中天獨家專訪,在中視《改變的起點》主持人哈遠儀進行訪問時,他侃侃而談一個多小時,甚至求好心切主動要求重錄。他在談話中提到父親李敖生前樂觀面對病情,貼心顧及周遭親友的感受,在言談中經常自嘲,將醫護人員逗得笑開懷,而且對家人談笑風生,更表達此生沒有遺憾。

哈遠儀透露,訪問李戡讓她想起一首英文經典老歌〈Leader of the Band〉,歌曲主要描述懷念父親的心情,內容提到「My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band」,大意是他一生不停仿效父親,而他即是父親遺留在這世界上活著的遺產。哈遠儀說:「李戡想成為一個能夠被李敖稱讚的人,儘管父親的離世對他的人生是一個很大的改變,但他盡力做到跟父親面對爺爺離世時一樣的堅強,努力以此為標竿希望自己也能對父親的生死更坦然一些。」她也提及,雖然李戡不是李敖,但是相信他會以父親李敖為榜樣,努力完成他和父親的共同心願。