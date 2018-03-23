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娛樂

揭露父親病榻言行　李戡：不會是第二個李敖

記者吳維書／台北報導2018/03/23 12:12
▲李戡（右）將父親座右銘送給哈遠儀。（圖／中天提供 , 2018.3.23）
▲李戡（右）將父親座右銘送給哈遠儀。（圖／中天提供 , 2018.3.23）

作家李敖18日離世，兒子李戡接受中視中天獨家專訪，在中視《改變的起點》主持人哈遠儀進行訪問時，他侃侃而談一個多小時，甚至求好心切主動要求重錄。他在談話中提到父親李敖生前樂觀面對病情，貼心顧及周遭親友的感受，在言談中經常自嘲，將醫護人員逗得笑開懷，而且對家人談笑風生，更表達此生沒有遺憾。

哈遠儀透露，訪問李戡讓她想起一首英文經典老歌〈Leader of the Band〉，歌曲主要描述懷念父親的心情，內容提到「My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band」，大意是他一生不停仿效父親，而他即是父親遺留在這世界上活著的遺產。哈遠儀說：「李戡想成為一個能夠被李敖稱讚的人，儘管父親的離世對他的人生是一個很大的改變，但他盡力做到跟父親面對爺爺離世時一樣的堅強，努力以此為標竿希望自己也能對父親的生死更坦然一些。」她也提及，雖然李戡不是李敖，但是相信他會以父親李敖為榜樣，努力完成他和父親的共同心願。


▲李戡談父親李敖。（圖／中天提供 , 2018.3.23）

本周日播出的中視《改變的起點》中，李戡透過不一樣的角度，讓觀眾更認識李敖在作家、評論家以及政治人物等身分之外不為人知的一面，他還特別將父親座右銘「為者常成，行者常至」送給該節目主持人哈遠儀。李戡另接受中天新聞主播邵鈺敏獨家專訪，談到在父親的角色上，李敖與孩子相處的趣事，李戡說自己不會是「第二個李敖」。

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