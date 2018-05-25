影／憾台灣不團結　蔡英文重批在野黨「容忍中國打壓」

蔡英文今日下午接見國際獅子會 300-E2 區行政服務團隊暨分會會長，致詞時指出，自上任後，在外交部及所有國人同胞的努力之下，台灣跟美國、日本、歐洲這些理念相近國家的實質關係都獲得了大幅進展，而台灣在國際社會的實質參與，以及我們積極走向世界的做法，在在都讓中國感到不安，因此他們蠻橫粗暴地改變現狀，對台灣的外交打壓，幾乎是到了無所不用其極的地步，不僅阻止台灣進入國際組織、逼迫邦交國跟我們斷交，甚至還壓迫外國的民間公司更改台灣的名稱。

布吉納法索 24 日宣布與台灣斷交，在野黨批評政府未把兩岸關係處理好，導致台灣屢遭打壓。總統蔡英文今（ 25 ）日接見國際獅子會幹部時，以重話回應在野黨批評「當中國無所不用其極在打壓台灣時，在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解。」

「邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結。」蔡英文表示，在野黨說要先處理好兩岸，才能處理好外交，「我們當然要處理好兩岸關係，但是，我一直強調，處理兩岸關係的前提，是要有一個團結的台灣。」但在過去的這段期間，在中國無所不用其極在打壓台灣時，在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解。

蔡英文提到，她想請教在野黨，這兩年政府在處理兩岸關係上，有沒有捍衛台灣的尊嚴？有沒有捍衛台灣人民的安全？有沒有堅持台灣的主權？有沒有堅持不挑釁的原則？「這些我相信我們都做到了。」

蔡英文問道「這樣的政府，難道不值得在野黨共同來支持、共同團結在一起嗎？」同時強調，自己不會忘記，作為總統，她最重要的使命，就是捍衛台灣人的光榮與尊嚴。

最後，蔡英文呼籲所有在野的政黨跟社會各界，在國家面臨困難的時候，當中國持續加大對台灣的打壓力道的時候「我們只有團結，團結在台灣人民的意志之下，我們只能有一個立場，就是共同對抗外人的打壓。」