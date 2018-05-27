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政治

駁柯P「不明財產」　陳佩琪嗆「第一次上法院告人」

記者邱明玉 / 台北報導2018/05/27 14:24
▲台北市長柯文哲與妻子陳佩琪出席2018台北燈節踩街遊行。（圖／記者陳明安攝，2018.03.03）
▲台北市長柯文哲與妻子陳佩琪出席2018台北燈節踩街遊行。（圖／記者陳明安攝，2018.03.03）

因不滿電視政論節目，日前指控台北市長柯文哲申報財產時，名下多了 2 千萬元不明來源財產，柯文哲的妻子陳佩琪今（ 27 ）日特地在「三立新聞」臉書上留言，除了澄清財產來源外，並批電視台汙衊他們，要求道歉，否則「我將第一次上法院告人」。

陳珮琪發文指出，選舉登記時（ 2014 年 9 月 21 日）曾向「信義行政中心」申報財產，除房產 8000 萬之外， 其餘是動產，當時存款加基金約 1280 萬，當選後為避嫌，陸續把基金贖回，不再投資。

陳佩琪說，2015 年 3 月 31 日第一次向監察院申報財產，這段時間她的薪水收入加年終約 200 萬，尚未處理的選舉補助款約 1000 萬，故總共增加約 1200 萬左右。原來的 1280 加 1200 萬約 2400 萬，扣掉半年的生活支出，故第一次向監察院申報有 2200 萬的存款，「這個節目怎麼汙衊我們說我們 2000 萬財產來源不明呢？」

陳佩琪表示，「或許以台北市長的高度，不要隨便告人，會做低了自己，但我覺得在政論節目上請一堆來賓信口開河，隨便汙衊別人的此歪風不可長，我會陸續向這節目和電視台表達我們嚴正的抗議，若得不到回應， 我將第一次上法院告人。」


▲台北市長柯文哲的妻子陳佩琪 27日特地在「三立新聞」臉書上留言，除了澄清財產來源外，並批電視台汙衊他們，要求道歉，否則「我將第一次上法院告人。」（圖／翻攝自三立新聞 , 2018.5.27）

關鍵字柯文哲陳佩琪三立新聞五四新觀點台北市長
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