駁柯P「不明財產」　陳佩琪嗆「第一次上法院告人」

因不滿電視政論節目，日前指控台北市長柯文哲申報財產時，名下多了 2 千萬元不明來源財產，柯文哲的妻子陳佩琪今（ 27 ）日特地在「三立新聞」臉書上留言，除了澄清財產來源外，並批電視台汙衊他們，要求道歉，否則「我將第一次上法院告人」。

陳珮琪發文指出，選舉登記時（ 2014 年 9 月 21 日）曾向「信義行政中心」申報財產，除房產 8000 萬之外， 其餘是動產，當時存款加基金約 1280 萬，當選後為避嫌，陸續把基金贖回，不再投資。

陳佩琪說，2015 年 3 月 31 日第一次向監察院申報財產，這段時間她的薪水收入加年終約 200 萬，尚未處理的選舉補助款約 1000 萬，故總共增加約 1200 萬左右。原來的 1280 加 1200 萬約 2400 萬，扣掉半年的生活支出，故第一次向監察院申報有 2200 萬的存款，「這個節目怎麼汙衊我們說我們 2000 萬財產來源不明呢？」