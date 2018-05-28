到底誰民調低？　台北市長選戰先噴口水

民進黨選對會 28 日將開會，討論台北市長選戰提名人選，不過國民黨副主席郝龍斌認為，民進黨到現在還在「打假球」，民進黨立委姚文智則回擊說，國民黨提一個連立委都選不上的人，再加上之前的「換柱」前科，這次是不是也會換掉丁守中?

姚文智說，這些討論沒有意義，同樣的邏輯，「我們也可以說，你派一個連立委都選不上的。」如果回顧四年前的民調，看起來丁守中也沒有超過連勝文，國民黨會不會有「換丁」的問題嗎？

姚文智指出，就他個人來說，只要提名，他就會參選到底，而且意志非常堅定。在辯論會上他說，台灣價值的實踐，轉化成政策，他的路線跟現在的丁守中、柯文哲完全不同，完全沒有再討論與私下協商的空間。