到底誰民調低？　台北市長選戰先噴口水

民進黨選對會 28 日將開會，討論台北市長選戰提名人選，不過國民黨副主席郝龍斌認為，民進黨到現在還在「打假球」，民進黨立委姚文智則回擊說，國民黨提一個連立委都選不上的人，再加上之前的「換柱」前科，這次是不是也會換掉丁守中?
姚文智說，這些討論沒有意義，同樣的邏輯，「我們也可以說，你派一個連立委都選不上的。」如果回顧四年前的民調，看起來丁守中也沒有超過連勝文，國民黨會不會有「換丁」的問題嗎？
姚文智指出，就他個人來說，只要提名，他就會參選到底，而且意志非常堅定。在辯論會上他說，台灣價值的實踐，轉化成政策，他的路線跟現在的丁守中、柯文哲完全不同，完全沒有再討論與私下協商的空間。
對於姚文智的批評，國民黨議員參選人徐巧芯也來參一咖，她抨擊姚文智，「民調不論哪一間做出來都輸給你口中選不上立委的人25%左右，還好意思自我吹噓？別忘了你現在是在選市長，已經不是選士林大同的立委。」
徐巧芯說，姚文智的民調怎麼做都只有10%左右，代表除了深綠以外，連民進黨的多數可能都不支持，寧願支持柯文哲。民調這麼低的姚文智才應該擔心被民進黨棄保，還有空講穩定三成以上支持度的丁守中「被換」，不是很好笑嗎？（連姚老師都沒當你總幹事，該擔心的真的是你。）
徐巧芯酸說，姚文智不花點時間爭取自己陣營的支持，還有空在那邊自嗨取暖打嘴砲，簡直是一種選舉自殺行為。不過她想丁柯二人都很樂見姚繼續正常發揮啦。