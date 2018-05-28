NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈尷尬！姚文智錯喻NBA綠衫軍史博威首次先發　幫猿隊穩住王座什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
政治

到底誰民調低？　台北市長選戰先噴口水

記者邱明玉 / 台北報導2018/05/28 08:00
▲國民黨副主席郝龍斌認為，民進黨到現在還在「打假球」，民進黨立委姚文智則回擊批評，國民黨提一個連立委都選不上的人，再加上之前的「換柱」前科，這次是不是也會換掉丁守中?（資料照片／邱明玉攝）
▲國民黨副主席郝龍斌認為，民進黨到現在還在「打假球」，民進黨立委姚文智則回擊批評，國民黨提一個連立委都選不上的人，再加上之前的「換柱」前科，這次是不是也會換掉丁守中?（資料照片／邱明玉攝）

民進黨選對會 28 日將開會，討論台北市長選戰提名人選，不過國民黨副主席郝龍斌認為，民進黨到現在還在「打假球」，民進黨立委姚文智則回擊說，國民黨提一個連立委都選不上的人，再加上之前的「換柱」前科，這次是不是也會換掉丁守中?

姚文智說，這些討論沒有意義，同樣的邏輯，「我們也可以說，你派一個連立委都選不上的。」如果回顧四年前的民調，看起來丁守中也沒有超過連勝文，國民黨會不會有「換丁」的問題嗎？

姚文智指出，就他個人來說，只要提名，他就會參選到底，而且意志非常堅定。在辯論會上他說，台灣價值的實踐，轉化成政策，他的路線跟現在的丁守中、柯文哲完全不同，完全沒有再討論與私下協商的空間。

對於姚文智的批評，國民黨議員參選人徐巧芯也來參一咖，她抨擊姚文智，「民調不論哪一間做出來都輸給你口中選不上立委的人25%左右，還好意思自我吹噓？別忘了你現在是在選市長，已經不是選士林大同的立委。」

徐巧芯說，姚文智的民調怎麼做都只有10%左右，代表除了深綠以外，連民進黨的多數可能都不支持，寧願支持柯文哲。民調這麼低的姚文智才應該擔心被民進黨棄保，還有空講穩定三成以上支持度的丁守中「被換」，不是很好笑嗎？（連姚老師都沒當你總幹事，該擔心的真的是你。）

徐巧芯酸說，姚文智不花點時間爭取自己陣營的支持，還有空在那邊自嗨取暖打嘴砲，簡直是一種選舉自殺行為。不過她想丁柯二人都很樂見姚繼續正常發揮啦。

關鍵字姚文智柯文哲郝龍斌徐巧芯丁守中
外交危機　吳釗燮周一赴立院報告綠將徵召姚文智？新勇哥物語搶先報

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan