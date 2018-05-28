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位處市中心的鄉土聚落　豬屠口「廟街」風情

保庇2018/05/28 10:53
位處市中心的鄉土聚落　豬屠口「廟街」風情（圖／保庇）
位處市中心的鄉土聚落　豬屠口「廟街」風情（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）一開始看到「豬屠口」這個地名時，相信很多人跟小編一樣都黑人問號，怎麼會有這個特別（詭異）的地名？但也馬上想到應該就跟這區域的歷史發展有關係；一查之下，發現豬屠口這區域發展的歷程確實很有趣。

豬屠口協天宮關平太子。（圖／連宜方攝）
豬屠口協天宮關平太子。（圖／連宜方攝）

豬屠口這地方原本是一片一望無際的水田，在大正二年（西元1913年）時日本政府將這一區規劃為家畜市場；直到國民政府接收台灣時，雖然將家畜市場拆遷，但這裡歷經了約50年的屠宰牲畜歷史，已給外界「陰邪煞氣」、「骯髒雜亂」的既定印象，大部分的台北市居民並不樂意搬遷到此處生活。

民國50年代，有一群自雲林縣東勢鄉、台西鄉、四湖鄉等地北上工作的移民選擇落腳於此處；這些移民們因為離家打拚、人生地不熟，所以許多舉家搬遷的移民選擇將自己家鄉的神明、信仰一同恭請至台北豬屠口，也形成了豬屠口特殊的「廟街」景象。

以樹德公園為中心擴散的周邊住宅區，平均10-30公尺就有一間宮廟，有的宮廟與宮廟的距離之間差不到5公尺，宮廟密度如此高的豬屠口也吸引了許多台灣宮廟迷到這裡朝聖。雖然每一間宮廟的規模都不大，但因為都是從雲林恭請至豬屠口，因此有些神明對北部居民來說是較少見的特色主祀神明。小編特別到豬屠口樹德公園走了一圈，看看光是樹德公園外圍這一圈就佇立了幾間宮廟？

民國62年（西元1973年）隨著蘭州國宅的興建，有越來越多人移居至豬屠口，但居住人民還是以雲林縣或其他縣市移民為主；曾經有段時間，豬屠口「惡名昭彰」，移民背景複雜，且移民間的零星械鬥時常發生，且賭場流竄，加上販毒時有所聞，當然不只有豬屠口，嚴格說起來還有大橋頭、四崁、下厝庄一帶，都是警方的重點管制區域。

但在警方全力掃蕩和民情改變下，這一帶已經煥然一新，有了新的民俗風情面貌；宮廟還是在，繞著樹德公園走一圈，坐在大樹下乘涼的長輩、坐在廟埕前吃冰的小孩、頂著豔陽揮汗做生意的攤販……豬屠口揮別過去曾有的陰影，挾著信仰的堅定力量，在台北市都會區走出了屬於自己的生活步調。

 

資料參考（多看多保庇！）：

台北市豬屠口「廟街」景觀探討。陳昱瑋、陳柏宇。
豬屠口緣由

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