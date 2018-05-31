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抓包！渣男偷吃高中妹　4部性愛影片全外流

生活中心／綜合報導2018/05/31 14:58
▲女網友在臉書社團「爆料公社」淚控，交往兩年多的男友竟背著她在外偷吃高中妹，手機內還留有和對方的性愛影片。（圖／翻攝自爆料公社）
▲女網友在臉書社團「爆料公社」淚控，交往兩年多的男友竟背著她在外偷吃高中妹，手機內還留有和對方的性愛影片。（圖／翻攝自爆料公社）

遇到渣男簡直是讓女生心碎一地！一名女網友在臉書社團「爆料公社」淚控，交往兩年多的男友竟背著她在外偷吃高中妹，手機內還留有和對方的性愛影片，讓她感到痛心欲絕，更有網友發現，這幾段性愛影片還外流到色情網站上。

該名女網友在文中表示，和男友交往兩年時間「我跟我男朋友一直都是遠距離戀愛，我很珍惜每次的約會，甚至都討論到未來規畫了，我天真以為這段感情可以這樣平穩走下去」，豈料上周見面時，無意間在男友手機內看見和高中妹發生關係的影片，情緒瞬間崩潰。

女網友無奈地說「我當下無法做出任何反應，東西收一收直接離開他，回家路上我一直哭，覺得好噁心，到底他為什麼要這樣對我？我現在真的很難過不知道該怎辦了」，事後傳了訊息向男友攤牌，直說「影片都拍到你的特徵了」，男友竟還理直氣壯否認「真的沒有」，急忙想要解釋一切，她卻再也無法和男友多談，心痛提出分手。

渣男行徑讓網友看了憤怒至極，更有網友指出，近日在色情網站中瘋傳的「渣男玩弄台中某高中學生妹」影片，男主角就是女網友文中的男友。網友紛紛氣憤回應「女生很可憐，真是渣男，噁心」、「好在你發現了」、「不用難過，既然是渣男就無需留戀」、「難過是一定的，放手也是對的」、「拍拍，下一個會更好！」


▲女網友在臉書社團「爆料公社」淚控，交往兩年多的男友竟背著她在外偷吃高中妹，手機內還留有和對方的性愛影片。（圖／翻攝自爆料公社）


▲女網友在臉書社團「爆料公社」淚控，交往兩年多的男友竟背著她在外偷吃高中妹，手機內還留有和對方的性愛影片。（圖／翻攝自爆料公社）

關鍵字渣男偷吃高中妹性愛影片外流色情網站
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