攀岩巨星霍諾德（Alex Honnold）即將在無繩索保護下徒手攀爬台北101，這場極具爭議的挑戰將由Netflix全程直播。根據英國媒體《觀察家報》（The Observer）報導，面對外界最擔心的「致命墜落」風險，製作方已採取嚴格的技術防範措施，確保若發生不幸意外，畫面不會即時傳送到全球數百萬觀眾面前。
製作方防線 設置 10 秒電視轉播延遲
儘管霍諾德對外展現出輕鬆的態度，甚至被目擊在練習時穿著休閒鞋而非專業攀岩鞋，但任何細微的失誤在無繩索狀態下都是致命的。根據《觀察家報》了解，Netflix的電視轉播訊號將設置10秒的延遲。該媒體推測這項安排旨在讓製作團隊在發生墜落等重大事故時，有足夠的時間切斷訊號，避免慘烈畫面在網路上實況擴散。
攀登是死掉的傳奇比活著多的極限運動
法國攀岩傳奇羅貝爾（Alain Robert）對此類挑戰感觸極深。他在受訪時坦言，當年他甚至不預期自己能活得很久，並列舉了一長串曾一起進行徒手攀登（Free Solo）的朋友名單——這份名單上的所有人現在都已經不在人世了。這種對死亡的坦然接受，背後是該運動極高的致死率。
然而，霍諾德卻試圖傳遞另一種心境。他去年曾表示：「我確信觀眾看這場直播時會感到坐立難安……但我希望觀眾能從中感受到我的一點喜悅。」 即使他曾在採訪中開玩笑說，有時爬到一半也會心想：「喔我的天，我到底在幹嘛？」但他強調自己已做好萬全的心理準備。
徒手攀登仍是極小眾的「邊緣」運動
雖然《赤手登峰》（Free Solo）等電影大獲成功，加上攀岩入選奧運，帶動了全球室內攀岩人口暴增（如英國 2019 至 2023 年間室內攀岩牆造訪人數增加了 58%），但數據顯示，效仿霍諾德這些專業攀岩家進行無保護攀登的人極少。根據美國阿爾卑斯俱樂部（American Alpine Club）統計，2024 年全美國僅有 9 人在進行自由攀登時發生意外，顯示這項活動在攀岩文化中仍屬極度邊緣且危險的領域。
消息來源：觀察家報
