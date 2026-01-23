我是廣告 請繼續往下閱讀

星巴克：今「買一送一」有星冰樂！特大杯70元起 福吉茶那堤外送優惠

星巴克買一送一有星冰樂！

《NOWNEWS今日新聞 》記者幫試算每杯優惠價格：

福吉茶那堤、奶香烤舒芙蕾風味那堤雙杯優惠！

《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，平均一杯只要105元好划算。

85度C：中大杯咖啡「第二杯半價」！生甜甜圈10元多一顆

85度C生甜甜圈研究所兩大新店開幕優惠！

85度C桃園南崁店 門市資訊

85度C彰化中民店 門市資訊