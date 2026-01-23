根據STARBUCKS星巴克官網表示，今（23）日世界自由日開喝「星巴克買一送一」咖啡優惠，特大杯特選美式咖啡70元起、焦糖可可碎片星冰樂97.5元，foodomo還有福吉茶那堤、奶香烤舒芙蕾風味那堤雙杯外送優惠。85度C表示，周五中大杯咖啡「第二杯半價」、生甜甜圈10元多一顆加購優惠。
星巴克：今「買一送一」有星冰樂！特大杯70元起 福吉茶那堤外送優惠
根據星巴克官網，今不只「買一送一」有星冰樂、還有雙杯新品雙杯優惠別錯過。
◾️星巴克買一送一有星冰樂！即日起至2026年1月27日、每週三至五指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞 》記者幫試算每杯優惠價格：
特大杯特選美式咖啡一杯70元、2杯優惠140元（原價280元）。
特大杯那堤一杯77.5元、2杯優惠價155元（原價310元）。
特大杯焦糖可可碎片星冰樂一杯97.5元、2杯優惠價195元（原價390元）。
◾️福吉茶那堤、奶香烤舒芙蕾風味那堤雙杯優惠！星巴克表示，冬季超人氣「福吉茶那堤」熱賣回歸、「奶香烤舒芙蕾風味那堤」新品上市！foodomo一月外送合作活動「舒福過冬 210元雙杯組」，即日起至1月27日（二），活動期間全日於外送平台foodomo點購兩杯大杯指定飲品，雙杯享優惠價210元。
指定飲品：奶香烤舒芙蕾風味那堤、福吉茶那堤、那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂。《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，平均一杯只要105元好划算。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
85度C：中大杯咖啡「第二杯半價」！生甜甜圈10元多一顆
85度C表示，周五咖啡日優惠，全台門市中大杯咖啡「第二杯半價」開喝。提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
85度C生甜甜圈研究所兩大新店開幕優惠！
◾️85度C桃園南崁店：今1月23日（五）原味甜甜圈加購10元（每日限量100個／每人限購1個）；1月24日（六）至1月25日（日），甜甜圈買四送二（每日10:30起／每人限購1盒6入，價低者折）；大杯咖啡「同品項第二杯35折」可寄杯。
85度C桃園南崁店 門市資訊
地址：桃園市蘆竹區南崁路316號
電話：03-212-6633
◾️85度C彰化中民店：1月23日（五）至1月24日（六），原味甜甜圈加購價10元（每日限量100個／每人限購1個）；中大杯咖啡「同品項第二杯半價」可寄杯；1月25日（日）至1月26日（一），甜甜圈 買四送二（每人限購1盒/6入，價低者折）；大杯美式／招牌／拿鐵／海岩咖啡「第二杯30元」同品項，可寄杯，不含鉑金系列。
85度C彰化中民店 門市資訊
地址：彰化市中民街93號
電話：04-720-1185
資料來源：星巴克官網、foodomo、85度C
