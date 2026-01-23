我是廣告 請繼續往下閱讀

一名桃園網友日前在社群平台上發文指出，從來沒在社區看過民進黨民代發送過春聯，所以別再說桃園很藍，是綠營太懶！此文隨即引桃園市議員黃瓊慧出面解釋，她提到，她連續印了3年的春聯，但支持者發現，社區收下她的春聯之後都拿去丟回收，後來才決定只在服務處發放，她也很無奈。網友日前在Threads上發文，提到自己在桃園生活30年了，每到過年就會看到市長、議員、立委的春聯放在社區警衛室，但他覺得遺憾的是，這種最省成本的招呼物，都不是民進黨的！所以別再說桃園很藍，不是國民黨強，而是民進黨太懶！對此，黃瓊慧在底下留言回應表示，她從2023年開始自費印春聯，連續印了3年，親自問社區能不能讓她放，社區一開始都虛情假意說可以，但拿了50、100份之後，就被支持者發現直接被丟回收！後來，她只在臉書公告領取、在服務處和幾個大型市場發放，以免又被騙，她也非常無奈。而被說懶惰，也讓她覺得情何以堪？