花博體現農業價值　外埔區打造國際農創園區

台中市外埔區地理及氣候優勢得天獨厚，每季節都能孕育豐富物產，包括高接梨、火龍果、葡萄等水果，以及文心蘭、火鶴、百合等花卉均享有盛名，外銷至全世界，因應外埔區地方采風，花博外埔園區規畫以農業為主軸，其中最大特色是打造兩座永久展館，要落實農業永續經營。

2018世界花卉博覽會將在台中舉辦，外埔園區是主要展區之一，因應外埔農業特性，外埔園區將打造兩座永久展館，其一的智農館，將展現農業科技技術，呼應發展精緻農業目標。樂農館則以食安為主軸策佈展，要帶領民眾認識安心食品、有機及生產履歷，傳達慢食、慢活的意涵，展期結束後，則轉型為國際農創園區。

農業局表示，智農館整合農業體系的世代交替，保存老農的智慧傳承，展示新農人如何應用科技，將透過展覽呈現減少化學農藥使用、回饋及保護土地的價值，以及智慧農場操作、台灣農產品產銷履歷制度等。另外，將展出原生蘭、野生蕨類、瀕臨絕種的原生植物，宣揚保種行動的重要性，也讓民眾瞭解物種滅絕對生態的衝擊，盼喚醒對生物永續議題的重視及關懷。



▲外埔園區打造的永久展館智農館，功能多，要以發展精緻農業為目的（圖／市府提供)

樂農館則將打造為述說台灣農業故事的場域，預計營造農村場景，將有田園、草木、數間錯落的小屋等，規劃邀請農業達人現身說法，與參觀者互動，分享自身經歷；或透過互動式多媒體裝置，以影音展示作物生長歷程及農民故事。

農業局也進一步表示，為讓入館遊客瞭解農村價值及文化，將推出農村體驗旅遊行程，提供民眾報名參加，親近自然體驗農事，學習愛鄉愛土情懷，也預期將為農村注入休閒旅遊新活水。

花博結束後，外埔園區將轉型為國際農創園區，不僅向世界展現台中花果園藝及農業創新技術，也將帶動區域觀光及經濟發